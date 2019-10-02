Baydar’dan haber alınamıyor

Güzelyurt sakinlerinden Salih Baydar’dan dünden beri haber alınamıyor. YENİDÜZEN’e konuşan yeğeni İpek İlgezen, dayısı Baydar’ın dün sabah kız kardeşine gitmek için Girne’ye gittiğini ve dün öğleden beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. İlgezen, görenlerin en yakın polis karakoluna veya 05488775331 ve 05428745901 telefon numaralarından kendilerine ulaşmalarını istedi.

Sosyal medyada da çağrı yapıldı

Dünden beri haber alınamayan Salih Baydar için sosyal medya üzerinden de kayıp ilanı yapıldı.