Baybars'tan kritik açıklama

Kanal SİM'e konuşan İçişleri Bakanı Baybars, Mağusa İskele Yeni Boğaziçi İmar Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi. Baybars, Başbakan'ın İmar Planı'nı yayımlamama gibi bir yetkisi olmadığını da vurguladı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu'nu İmar Planı gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldığı öğrenildi. Bakanlar Kurulu şu sıralar bu gündemle toplandı.