İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sosyal Konut Projesi’ni önemsediğini belirterek hak sahiplerinin belirlenmesinde hassas olunması gerektiğini söyledi.

Baybars, vatandaşları olumsuz etkileyen Tapu ve Kadastro Dairesi’ndeki aksaklıkların farkında olduğunu ve giderilmesi için gerekeni yapacağını da ifade etti.

Müteahhitler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede Yapı Denetimi, Sosyal Konut Projesi ve Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nın yanı sıra kamudaki hantallık ve bürokratik engeller konuşuldu. Birlik ayrıca, Lefkoşa’da müteahhitlik sitesi kurmak amacıyla arazi talep etti.



GÜRCAFER: “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN YAPI DENETİMİ VE MOBİLİZASYON ŞART”

Görüşmede konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan bağlantılı olan yapı denetimi konusuna değindi. Yapı denetiminin hayat bulması için İçişleri Bakanlığı’nın altyapısını güçlendirmesi gerektiğini anlatan Gürcafer, Devlette çeşitli dairelerde bulunan teknik elemanların bir çatı altında toplanmasıyla işe başlanmasını önerdi.

İş sağlığı ve güvenliği ile mobilizasyon konusunun da birbirine bağlı olduğunu anlatan Gürcafer, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli mobilizasyonun zorunlu hale getirilmesi için adım atılması gerektiğini ifade etti.



“KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI YASASI UYGULANMALI”

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’ndaki sıkıntıların da masaya yatırıldığı görüşmede Gürcafer, Yasa’nın uygulanmasını teşvik edici yönde koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının Belediyeler, Kaymakamlıklar, KTİMB ve KTMMOB arasında oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Gürcafer, sosyal konut projesinin hayat bulması halinde hak sahiplerinin belirlenmesi noktasında dikkatli olunması ve bu projenin oy toplama aracına dönmemesi gerektiğinin altını çizdi.



İŞ ARAÇLARINA MÜTEAHHİTLİK SİTESİ İÇİN ARAZİ TALEBİ

Mağusa’da müteahhitlik sitesi kurmak için adım attıklarını anlatan Gürcafer, bir site de Lefkoşa’da kurmak istediklerini söyleyerek Baybars’tan bu amaçla kullanılmak üzere bir arazi talep etti. Gürcafer, müteahhitlik sitesinin şehrin içerisinde düzensiz olarak duran iş araçlarının bir bölgede toplu ve şehri etkilemeden durmasını sağlayacağını belirtti.

Gürcafer, müteahhitlerin Tapu ve Kadastro Dairesi’nde zorluklar yaşadığını ve kaydederek, “Tapu ve Kadastro Dairesi’nin reforma ihtiyacı vardır” dedi.



BAYBARS: “SOSYAL KONUT PROJESİ’NDE HAK SAHİPLERİ HASSASİYETLE BELİRLENMELİ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, özellikle Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası ve yapı denetimi konularının çok önemli olduğunu söyledi.

Sosyal konut projesini önemsediğini de kaydeden Baybars, hak sahiplerinin belirlenmesi aşamasında hassas olunması gerektiği konusunda Birlik ile aynı fikirde olduğunu belirterek, projenin yapılacağı bölgenin de aynı hassasiyetle seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Tapu ve Kadastro Dairesi’ndeki aksaklıkların farkında olduğunu ve giderilmesi için gerekeni yapacağını söyleyen Baybars, bu aksaklıkların vatandaşı da olumsuz etkilediğini vurguladı.