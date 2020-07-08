İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarının çeşitli konularda görüşlerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Baybars, ilk olarak Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü. Baybars’a ziyaretleri sırasında Girne Kaymakamı Sinan Güneş de eşlik etti.

Baybars, Girne Belediye Başkanı Güngördü ile nüfus kayıt sistemi için gerekli alt yapıyı oluşturacak olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi başta olmak üzere, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı ve Girne’nin çeşitli sorunları hakkında istişare etti, yeni belediye binası hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası Girne Belediye Başkanı Güngördü, İçişleri Bakanı Baybars’a yeni Girne belediye binasını tanıtarak, sunulan çağdaş hizmetler konusunda bilgi verdi.



BAYBARS: “SÜRDÜRÜLEBİLİR, GÜÇLÜ BELEDİYELER AYNI ZAMANDA MUTLU BİREYLER DEMEKTİR”

Girne ziyaretinde konuşan Baybars, yeni Girne Belediye Binası’nın çağdaş yapısıyla Girne halkının hizmetine sunulmasından ve ülkede çağdaş yerel yönetim anlayışının giderek gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Baybars, Güngördü başta olmak üzere Girne’ye kapsamlı ve donanımlı çağdaş bir hizmet binası kazandıran, binanın yapılmasında emeği geçen herkesi kutladı.

Yerel yönetimlerin güçlü ve sürdürülebilir yapılara kavuşmasının vatandaşın çağdaş hizmetlere ulaşmasında çok önemli olduğunu ifade eden Baybars, “Sürdürülebilir, güçlü belediyeler aynı zamanda mutlu bireyler demektir. Bu günü düşünerek değil, yarınları hayal ederek, planlı ve hedefli çalışmak bu ülkeye yapılacak en büyük hizmettir” şeklinde konuştu.

Baybars, Girne Belediyesi’ni ziyaretinin ardından, ekibiyle birlikte Çatalköy Belediyesi’ne hareket etti.

İçişleri Bakanı Baybars, Çatalköy ziyaretine ilk olarak Çatalköy Muhtarı Yusuf Sipahi’yi muhtarlık binasında ziyaret ederek başladı. Baybars, Çatalköy Muhtarı Sipahi’den bölge hakkında bilgi aldı. Çatalköy Muhtarı Sipahi ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Baybars, daha sonra ekibiyle birlikte Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu ziyaret etti. Burada Çatalköy Belediyesi’nin hizmetleri ve 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu ile fikir alışverişinde bulunan Baybars, ülkeye hizmet konusunda Çatalköy Belediye Başkanı’nın her zaman kendileri ile uyum içerisinde çalıştığının altını çizerek, Hulusioğlu’na teşekkür etti. Belediye Başkanı Hulusioğlu ile birlikte personeli de ziyaret eden Baybars, belediye çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.