İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, İmar Planı ile ilgili yapılan son Bakanlar Kurulu’na katılmadı.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı 30 Aralık’ta yapılan ikinci Birleşik Kurul toplantısında oybirliğiyle geçti.

İmar Planında komitenin revize çalışmaları sonrası değişiklik yapıldığı iddia edildi, 31 Aralık Salı günü düzenlenen ve İmar Planı ele alınan Bakanlar Kurulu’na İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bu nedenle katılmadığı öne sürüldü.

Kanal Sim’in haberine göre, İmar Planı nedeniyle UBP-HP hükümetinde krizi olduğu iddia edildi. Başbakan Ersin Tatar’ın da, BRT’de katıldığı programda İmar Planı konusunda Bakanlar Kurulu’nda konunun tartışılacağını ve bir karar alınacağını açıkladı.

Özersay: “İmar Planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülmedi. Hükümet krizi yok”

Yapılan iddialar üzerine Kanal Sim, Başbakan Yardımcısı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a ulaştı. Özersay, Birleşik Kurul’da alınan kararda ilgili belediyelerin başkanlarının ve diğer tarafların onayı olduğunu anımsatarak, “Birleşik Kurul’da bir karar alındıktan sonra bu değiştirilemez. Alınan karar ne ise yazılı olarak yeni yılın ilk günlerinde Başbakan’ın önüne imzalaması için yazılı olarak gelecek. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında İmar planı konuşulmadı. Yanlış anlaşılmasın Başkabakan’ı yalanlamıyorum. Dün İmar Planı ile ilgili görüşme uzadığı için önergeler konuşulamamıştı. Bu yüzden Bakanlar Kurulu’nun bugün yapılmasına dün akşam karar verildi. Toplantı saati nedeni ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars katılamayacağını dün akşamdan bildirmişti. Bakanlar Kurulu toplantısı haricinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars hem benimle hem de Başbakan Ersin Tatar ile İmar planı konusunu istişare etti. Yani Bakanlar Kurulu toplantısında değil de ayrıca bu konuyu istişare etmiş olduk” şeklinde konuştu. Ortada bir hükümet krizi olmadığını söyleyen Özersay, “eğer bir Hükümet krizi olursa sizi bilgilendiririm” ifadelerini kullandı.

Tatar: “Hükümette fikir ayrılıkları var, ancak bozulacak noktaya gelmedi”

Başbakan Ersin Tatar İmar Planı ile ilgili olarak, hükümette fikir ayrılığı olduğunu söyleyerek, “bunun hükümeti bozacak noktaya gelmediğini” kaydetmişti.

Başbakan Ersin Tatar BRT’de katıldığı programda İmar Planı konusunda da açıklamalarda bulundu. Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konuyu konuştuklarını ve Salı günü tekrar görüşüleceğini açıklamıştı. Bakanlar Kurulu’nda konunun tartışılacağını ve bir karar alınacağını açıklayan Tatar, “Hükümet bir bütündür. Karşılıklı saygı içerisinde yürüyeceğiz. Bir plan ve programa göre bir gelişme olacak” dedi. İmar Planı’nın yayınlanıp yayınlanmaması durumunda Savcılık ile görüşeceklerini kaydeden Tatar, “Fasıl 96’ya dönüp dönmeme konusunda hükümet karar verir” dedi. “Hükümet bozulacak noktaya gelmedi” İmar Planı konusunda hükümette fikir ayrılıkları olduğunu onaylayan Tatar, bunun hükümeti bozacak noktaya gelmediğini savundu.

Neler olmuştu?

Üç yıldır İçişleri Bakanlığı’nın, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Belediye Başkanları ve Şehir Plancıları Odası, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği ve teknik ekiple İmar Planı hazırlıyordu.

Bu süreçte, kamuoyundan ve uzmanlardan sıklıkla, ‘tarım alanlarının, sulak alanların ve sele meyilli alanların imara açılması’ nedeniyle plan tartışılmıştı.

9 Ağustos’ta kamuoyu ile paylaşılan İmar Planı taslağı sonrası, Ekim ayında imar uzmanları itiraz ederek, halkla paylaşılandan çok daha fazla alanın imara açıldığını belirtmişti.

4 Aralık’ta Birleşik Kurul’a sunulan İmar Planı reddedilmiş, 10 Aralık’ta tekrar görüşülmüştü. 20 Aralık’ta Başbakanlık’ta yapılan toplantıya tüm çevreler katılmış, kamuoyu yararı esas alınacağı üzere anlaşılmış ve bir komite kurulmuştu. Komitenin, 31 Aralığa kadar İmar Planı üzerinde çalışıp, revize etmesi istenmişti. 27 Aralık’ta çalışmaları bitiren komite, planı teslim etti ve 30 Aralık’ta Birleşik Kurul toplantısında oybirliği ile plan yürürlüğe girdi.

Baybars, Birleşik Kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda, geçirdiğimiz 3 yıllık süreçte katılımcılık, açıklık, bilimsellik, kamu yararı ve hukukilik ilkeleri üzerinden yürütülen çalışmalar, daha sağlıklı, daha dinamik ve güçlü bir imar planı süreci yaşanmasına pozitif katkı yaptı” demişti.