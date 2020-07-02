Baybars: “Normal olan kurallara uymak ve tedbirli olmaktır”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa merkez muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantının ilk bölümüne Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a toplantıda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal eşlik etti.

Gazimağusa merkez muhtarları ile Sakarya MAGEM toplantı salonunda sabah saat10:30’da bir araya gelen Bakan Baybars, merkez muhtarlarının sorunlarını dinleyerek, çeşitli konularda muhtarlarla istişare ederek, görüş ve önerilerini aldı.

Toplantı öncesi Baybars, MAGEM merkezindeki kadınların maske ve tulum üretimini de yerinde inceleyerek bir süre çalışanlarla sohbet etti.

Baybars, dünyada hem sağlığı hem de ülke ekonomilerini tehdit eden ve KKTC’de de etkisini sürdüren başta Covid-19 Salgını, normalleşme sürecinde karşılaşılacak sorunlar ve tedbirler konusunda muhtarlarla istişare ederek, görüş ve önerilerini de dinledi.

Baybars, muhtarların, yerel demokrasinin bekçileri konumunda olduğunu ve yerel yönetimlerin en önemli mülki amiri olarak muhtarlıkların görüşlerinin ve halkı bilinçlendirme aşamasındaki misyonlarının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sakarya MAGEM’de düzenlenen toplantının başında Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ve toplantının ilk bölümüne katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a Gazimağusa’nın sorunlarına karşı göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ederek, Gazimağusa’nın gelişmesi, planlı büyümesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BAYBARS: “NORMAL OLAN KURALLARA UYMAK VE TEDBİRLİ OLMAKTIR”

İçişleri Bakanı Baybars yaptığı konuşmada, Covid-19 Salgınının ilk aşamasında muhtarların, ihtiyaçlı insanlara hijyen ve gıda paketlerinin ulaştırılmasında ve sorumlu oldukları bölgelerde halkın bilinçlendirilmesinde İçişleri Bakanlığı, İlçe Emniyet Kurulu ve Belediye ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Covid-19 ile mücadelenin en kritik günlerinde, halk sağlığının korunmasında, muhtarların çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Baybars, 1 Temmuz sonrası, normalleşme sürecinde de yine muhtarlarla uyum içinde çalışarak bu zorlu ikinci aşamadan da başarıyla çıkılacağına inandığını ifade etti.

Muhtarlara, Covid-19 mücadelesinin en kritik günlerinde ortaya koydukları çalışmalar için teşekkür eden Bakan Baybars, “Normal olan, yeni süreçte hem halkımızın sağlığını hem de ekonomimizin ayakta kalmasını sağlayarak, tedbiri elden bırakmadan kurallara uyarak yaşamayı öğrenmek ve normal olanın tedbirli olmak olduğunu unutmamaktır” dedi.

“KURALLI, PLANLI YAŞAMAYA ALIŞIRSAK İLERDE ÇOCUKLARIMIZ KAZANACAKTIR”

“Sadece Gazimağusa’da değil ülke olarak her bölgede aynı temelden sorunların olduğunu görüyoruz. Halk olarak, kurallara uyarak, planlı yaşamaya alışmalıyız. Uzun yıllardır çarpık yapılaşma, plansız büyüme ve kuralsızlık yüzünden sorunların git gide bir çığ gibi katlanarak bugünlere kadar geldiği aşikardır” diye konuşan Baybars, tarımsal arazilerin kiralanması, muhtarlık binalarının durumu hakkında da muhtarların sorularını yanıtladı.

Bakan Baybars, bölgedeki çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunların aşılması ve kuralsız yaşamanın getirdiği sıkıntılarla nasıl mücadele edileceği konularında muhtarlarla görüşlerini paylaşarak, bölge muhtarlarının önerileri ve görüşlerini dinledi.

Gelecek nesiller için hep birlikte toplumsal fayda temelinde çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizen Baybars, şunları kaydetti:

“Bugün burada da görüyoruz ki, muhtarlarımızın dile getirdiği sorunların kökeninde de kuralsız ve plansız yaşamın ağır sonuçları vardır. Ülke olarak kurallı, planlı yaşamaya alışırsak gelecekte çocuklarımız kazanacaktır”.

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda da hedefin planlı yaşama geçmek olduğunu belirten Baybars, “İmar Planı, Ülkesel Fizik Plan’a uygun şekilde büyük emek ve birçok paydaşın katkılarıyla hazırlandı. Planlama sürecinde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanlarımızın, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin çok önemli katkıları olmuştur. Her alanda toplumsal fayda temelinde hareket ederek gelecek nesillerin esenliği için kurallı ve planlı yaşama alışmalıyız” dedi.