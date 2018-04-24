Ayşe GÜLER

Türkiye’nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal’ın ‘deport kararının’ kaldırılması Meclis’te gündem oldu.

Meclis’te ilk sözü YDP Milletvekili Erhan Arıklı, ‘deport işlemlerinin’ keyfi olarak uygulandığını savundu, “Barbaros Şansal’a gösterilen şefkat bazı ailelere gösterilmiyor” dedi.

CTP Milletvekili, İçişleri eski Bakanı Asım Akansoy, kendi döneminde Barbaros Şansal’ın ihraç edilmesine yönelik kararın geri alındığını aktardı, bu konuda ‘kişiye özel davranış’ yapılmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Şansal’a yönelik ikinci kez verilen ‘deport’ kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle geri alındığını yineledi, “Kendi kendimize bir sıralama yapıp, önceliği bu şahsa vermedik” şeklinde konuştu.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı:“Deport işlemleri keyfi olarak uygulanıyor”

Meclis’te ilk sözü YDP Milletvekili Erhan Arıklı aldı, Türkiye’nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’ın kuzeyinden deport edilmesine yönelik kararının kaldırılması ile ilgili konuştu.

Arıklı özetle şöyle dedi: Barbaros Şansal’ın deport kararının niçin kaldırıldığını sorgulamayacağım. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Deport işleminin keyfi olarak uygulanması üzerinde durmak istiyorum. Barbaros Şansal’a gösterilen şefkat bazı ailelere gösterilmiyor. Sudan sebeplerle ihraç edilen kişilerin dosyaları İçişleri Bakanlığı’ndadır. Bu konuda düzenleme yapılmalıdır. Mağdur olan kişilerle ilgili komite kurulması gerekmiyor mu?

CTP Milletvekili, İçişleri eski Bakanı Asım Akansoy:“Kişiye özel davranış yok”

CTP Milletvekili, İçişleri eski Bakanı Asım Akansoy, kendi döneminde Barbaros Şansal’ın ihraç edilmesine yönelik kararın geri alındığını aktardı, bu konuda ‘kişiye özel davranış’ yapılmadığını

Akansoy şöyle konuştu: Barbaros Şansal hakkında deport kararı, ilk kez, eser miktarda uyuşturucu barındırdığı, böyle bir girişiminin olmaması nedeniyle kaldırılmıştı. Şansal, bu konuda bakanlığa da başvuru bulunmuştu. Ayrıca KKTC’de yatırımı da bulunuyordu. Bu nedenlerle o dönemde sınır dışı kaldırılmasına karar verdik. Şansal ile kişisel tanışıklığımız yok. Bu konuda kişiye özel davranış yok. Daha sonra linç edilerek gönderilmesi büyük bir utanç olarak tarihe geçti. Deport işlemleri otomatik yapılmaz, her dosya tek tek incelenir.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: “Kendi kendimize bir sıralama yapıp, önceliği bu şahsa vermedik”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Şansal’a yönelik ikinci kez verilen ‘deport’ kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle geri alındığını açıkladı, “Kendi kendimize bir sıralama yapıp, önceliği bu şahsa vermedik.” şeklinde konuştu.

Baybars şöyle konuştu: “2015 yılında bakan tarafından edilmiş idari bir işlem vardı, deport kararının uygun olmadığına dair… 2 Ocak 2017’de idari işlem geri alınmadan, iptal edilmeden, ortada yeni bir suç yaratmadan, aynı suça bağlı olarak Barbaros Şansal ile ilgili yeni bir ikinci karar vardır. Gecikmiş deport işlemini yapma değil, keyfilik değil, açılmış bir dava vardı. Konu bakanlık hukukçularıyla incelendi. İkinci kararın hukuka uygunluğu olmadığını tespit ettik. Bakanın imzası ile bu karar geri alındı. Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı yok. Kendi kendimize bir sıralama yapıp, önceliği bu şahsa vermedik.