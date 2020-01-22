Baybars, hastaneye kaldırıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, tansiyon rahatsızlığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada, yapılan ilk tetkiklerde, Baybars'ın kulak- burun rahatsızığına bağlı bir sıkıntısı olduğunu, muayenesinin şu an devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye gitti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Serdarlı Belediye Başkanı ve muhtarlarıyla biraraya geldiği program sırasında baş ağrsı ve baş dönmesi şikayeti nedeniyle ziyaretini kısa kesti. Baybars sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

Bakan Baybars, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.