Baybars: “Girne’de ihlallerle ilgili ileri işlem başladı”

Ayşe GÜLER

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, dere ihlalleriyle ilgili Girne’den başlayarak, 6 ilçede çalışma yapıldığını aktardı, Girne bölgesindeki ihlallerle ilgili ileri işlemlerin yapılmaya başlandığını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise sel felaketleriyle ilgili tazminat yükünün ağır olduğunu söyledi, devletin bunu karşılamakla yükümlülüğünün bulunduğunu belirtti.

Genel Tarım Sigortası Fonu güvencesine sahip üretim alanlarıyla ilgili gerekli tazminat ödemelerinin yapıldığını ifade eden Şahali, sigorta kapsamında olmayan alanların da bulunduğunu aktardı

Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmalar yapılıyor, süt politikasından, kamu maliyesine, eğitimden sel felaketine kadar birçok konu tartışılıyor.

Çavuşoğlu: Süt politikası belirlenmedi

Saat 11.00’de toplanan Genel Kurul’da ilk sözü UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu aldı.

Çavuşoğlu, ‘Hükümetin süt politikaları’ ile ilgili konuşacağını ifade etmesine rağmen, yapılan bilimsel araştırmalarda halkın mutsuzluk içinde olduğunu, bu durumun basına da yansıdığını söyledi.

Kontrolsüz derecede büyük zamlar yapıldığını savunan Çavuşoğlu, yapılan zamlardan tüm kesimlerin rahatsız olduğunu öne sürdü.

Çavuşoğlu, ülkede halen süt politikasının belirlenmediğini dile getirdi.

Üretici, imalatçı ve tüketici dengesinin korunarak, sektörün devamının sağlanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, aksi halde bu alandaki motivasyonun zarar göreceğini belirtti.

Tarım Bakanı Şahali: “60-70 milyon TL hayvancılık sektörüne gidecek”

Çavuşoğlu’nun eleştirilerine Tarım Bakanı Erkut Şahali cevap verdi.

Şahali, yıllardır bu döngünün devam ettiğini söyledi, belli sezonlarında benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

2019 bütçesinde 160 milyon TL’lik Tarım Destek Bütçesini yeterli bulmadıklarını belirten Şahali, “Devletin imkanları buna yetti” dedi.

Şahali, bütçe içerisindeki 60-70 milyon TL’nin ya doğrudan yada dolaylı olarak süte ayrıldığını, bu kaynağın hayvancılık sektörüne gideceği yönünde bilgi verdi.

Her işletmeni kendi maliyet analizinin yapması gerektiğini ifade eden Şahali, tarım destek bütçesinin bugünkü Bakanlar Kurulu’nda sonuca ulaştırılacağını dile getirdi.

Şahali, sütün Türkiye’ye ihracatı konusunda ciddi zorluk yaşandığını da ifade etti.

Sektörün yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Şahali, bu bağlamda kalite ve performansın ön planda tutulmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi.

“Koop-Süt’ün fiyat belirlenmesinde hükümet dahil değil”

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, yerinden söz alarak, Koop-Süt’teki ‘yüksek fiyatlarla’ ilgili soru sordu.

Bunun üzerine Şahali, Koop-Süt’ün piyasada faaliyet gösteren aktör olduğunu dile getirdi, yönetiminde yalnızca hükümeti temsilen tek bir kişinin bulunduğunu kaydetti.

Şahali, Koop-Süt’ün bir tedarikçi olduğunu söyleyerek, fiyat belirlenmesinde hükümetin dahil olmadığının altını çizdi.

Amcaoğlu: “Kamu maliyesi 176.5 milyon TL zarara uğradı”

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu ‘mali konular’ ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Amcaoğlu, dövizdeki değişikliğin hükümetin kontrolü altında olmadığını ancak ‘kontrolü altında’ olanlara ne yaptıklarını açıklayacağını söyledi.

Ülke ekonomisinin hangi şartlarda 2019’da ele alındığının önemsenmediğini dile getiren Amcaoğlu, yalnızca Ocak ayında 3 uygulama hayata geçtiğini söyledi.

Elektrikte yapılan çalışmalar nedeniyle kamu maliyesinin 120 milyon TL zarara uğradığını belirten Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin 3 aylığına dondurulmasıyla da 55 milyon TL zarar ile karşı karşıya kalındığı ifade etti.

Ayrıca devletin itilaflı olduğu, şu anda Piyangolar Birimi’nin kullanımında bulunan bir binanın kirasının ödenmesinden dolayı 1.5 milyon TL zarara uğradığını savunan Amcaoğlu, bu rakamların toplamının 1 ay için 176.5 milyon TL’ye ulaştığını öne sürdü.

Denktaş açıklama yapmadı, kürsüden indi…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eleştirilere cevap vereceğini ancak “ne söylerseniz söyleyin inanmayacağız” dendiği için açıklama yapmayacağını söyleyerek, kürsüden konuşmadan indi.

Üniversiteler…

Arıklı: “Türkiye’den gelen öğrenci sayısında istikrarlı düşüş var”

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, ‘üniversitelerdeki sorunlara’ değindi.

Arıklı, ülkede faaliyet gösteren 19 üniversite bulunduğunu belirtti

Türkiye’den gelen öğrenci sayısında istikrarlı düşüş olduğunu savunan Arıklı, geçmiş hükümet dönemlerinde böyle bir durum yaşandığında, rektörlerin toplantıya çağrıldığını, bu yıl böyle bir çalışma yapılmadığını savundu.

Arıklı, “Üniversiteler sahipsiz. YÖDAK’a bağlı ama onun da yasası yok. ‘Kümes’ gibi bir binada faaliyet gösteriyorlar” dedi.

Türkiye’den YÖK’ün adaya gelerek, hiçbir kurumla ülkedeki üniversiteleri denetlediğini aktaran Arıklı, “Benim Eğitim Bakanım nerede?” diye sordu.

Arıklı, üniversitelerde ciddi denetime ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, bu denetimlere Eğitim Bakanlığı’nın da dahil olması gerektiğini ifade etti.

Özyiğit: “TC’den gelen öğrenci sayısında sadece kontenjanlarda düşüş var”

Eğitim Bakanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, eğitimin ‘sektör’ olmadığını ifade etti.

Bugüne kadar ülkede üniversite ile öğrenci sayısını artıralım’ şeklinde davranıldığını belirten Özyiğit, üniversitelere verilen izinlerle ilgili belgeyi kürsüden gösterdi.

Özyiğit, üniversite açma izni prosedürüne yönelik bilgi de verdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin ‘tanınmamasından’ dolayı, üniversitelerin YÖK’e akredite olması gerektiğini ifade eden Özyiğit, eğitim politikasının devlet tarafından belirleneceğini kaydetti.

Özyiğit, YÖDAK’ın fonksiyonun belli olduğunu, yıllarca ‘atıl’ durumda kaldığını dile getirdi, yeni bina ve kadrolarındaki eksiklikler ile ilgili hükümetin gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Yılbaşından itibaren üniversitelerin sorunlarıyla ilgili toplantı yaptıklarını söyleyen Özyiğit, bu konuda çeşitli çalışmalar olduğunu kaydetti.

Özyiğit, üniversite rektörleri ve temsilcileriyle yarın bir araya geleceklerini ifade ederek, YÖK genelgesiyle ilgili değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

TC’den gelen öğrenci sayısında sadece kontenjanlarda düşüş olduğunu dile getiren Özyiğit, 2017-2018 yıllarında TC ve KKTC’den kayıt yaptıran öğrenci sayısında azalma olduğunu ancak bu sayının 3. ülkelerden gelenlerle kapandığını kaydetti.

Özyiğit, üniversitelere verilen teşviklerle ilgili de ayrıntılı bilgi vererek, teşviklerin kaldırılacağıyla ilgili konuşmaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

YÖDAK’ın denetleme yaptığını ardından YÖK’ün denetleme yaparak gerekli ve ilgili kurumlara bilgi verdiğini söyleyen Özyiğit, öğrenci ajansları aracılığıyla ülkeye gelen öğrencilerin farklı noktalarda olumsuz bir imaj çizdiğini ve bu yanlış anlamayı düzeltmek için yaptıkları farklı çalışmaları özetledi. Özyiğit, YÖK genelgesinin ve yapılan denetlemenin kendisini rahatsız etmediğini ve bunu da gerekli yerlere ilettiğini söyleyerek, bazı bölümlerin kitapçıktan çıkarılacağı söylemlerine tepki gösterdiklerini ve bunun kısa sürede düzeltileceğini belirtti.

Gündüz: “Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili ödeme yapılmalı”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ‘sel felaketi’ ile ilgili konuştu.

Gündüz, yakın zamanda yaşanan sel felaketinde hem can hem de maddi kaybın yaşandığını söyledi.

Özellikle Yedidalga’da yaşanan sel felaketinde zarar gören üreticilerin zor durumda olduğunu belirten Gündüz, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.

Gündüz, Ciklos’ta meydana gelen sel felaketi ile ilgili oluşturulan komitenin ilk toplantısını yarın gerçekleştirileceğini kaydetti.

Islah edilmesi gereken derelerle ilgili bilgi veren Gündüz, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Baybars: “Girne’de ihlallerle ilgili ileri işlem başladı”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, doğal afetlerin halkı bütününü ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi, Gündüz’e eski kaymakam olmasından dolayı, sel felaketi ile ilgili yaptığı katkılarından dolayı da teşekkür etti.

Baybars, Yedidalga’daki hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, şu anda Tarım Bakanlığı’nın bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Lapta, Alsancak, Dikmen ve Girne bölgesindeki felaket sonrasında iki koldan çalışa yapıldığını ifade eden Baybars, selden zarar görenlerin maddi kayıplarının hemen hepsinin karşılandığını söyledi.

Baybars, Dikmen ve Lapta’da istidat duvarı ve yol çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Dere ihlalleriyle ilgili Girne’den başlayarak, 6 ilçede çalışma yapıldığını aktaran Baybars, Girne bölgesindeki ihlallerle ilgili ileri işlemlerin yapılmaya başlandığını kaydetti.

Baybars, Ciklos’ta oluşturulan gölet çalışmasının halen sürdüğünü ifade etti.

Karpaz Emirnamesi…

Baybars, bir soru üzerine Karpaz Emirnamesi çalışmalarına yönelik bilgi verdi, tadilat çalışmasının tamamlandığını, Erenköy bölgesinde imara açılan yerler konusunda hemfikir olunduğunu anlattı.

Dipkarpaz Bölgesinde kişisel malların kullanımı ile ilgili yeni bir çalışma istediğini ifade eden Baybars, bunun kısa sürede tamamlanacağını ve emirnameye ilişkin açıklamanın yapılacağını dile getirdi.

Şahali: “Tazminat yükü ağır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise tazminat yükünün ağır olduğunu söyledi, devletin bunu karşılamakla yükümlülüğünün bulunduğunu belirtti.

Şahali, acil durumlarda Kamu İhale Yasası’nın cevap vermediğini dile getirdi.

Genel Tarım Sigortası Fonu güvencesine sahip üretim alanlarıyla ilgili gerekli tazminat ödemelerinin yapıldığını ifade eden Şahali, sigorta kapsamında olmayan alanların da bulunduğunu aktardı.

Şahali, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında seracılık sektörünün Genel Tarım Sigortası’nın güvencesi altına alınacağını duyurdu.