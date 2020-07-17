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  3. Baybars: “Emirname hala geçerlidir”
Baybars: “Emirname hala geçerlidir”

Baybars: “Emirname hala geçerlidir”

Baybars, “Sayın Ersan Saner Başbakanın kandırıldığını veya kendisine verilen yazıyı okumadan hayata geçirdiğini savunuyorsa, bu ne partiye, ne de Başbakana yakışmaz” dedi.

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs’a konuk olarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı, İmar Planı ve Emirname üzerine konuştu. Emirnamenin Resmi Gazete’de yayımlandığını ve yasal olarak geçerli olduğunu ifade eden Baybars, “Sayın Ersan Saner Başbakanın kandırıldığını veya kendisine verilen yazıyı okumadan hayata geçirdiğini savunuyorsa, bu ne partiye, ne de Başbakana yakışmaz” dedi.

Baybars, Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planının hayata geçmesini istediğini belirterek, süreli bir Emirnameyi asla istemediğini vurguladı.

Seçim yasaklarının yaklaştığına dikkat çeken Baybars, UBP’den İmar Planına yönelik görüş verilmediği için, bir ayda çalışmaların tamamlanmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Emirname sürerken, İmar Planı çalışmalarının bitmesi gerektiğini vurgulayan Baybars, UBP’den görüş beklediklerini açıkladı.

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