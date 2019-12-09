Baybars: "Beyarmudu İmar Planı onaylandı"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Beyarmudu İmar Planı’nın bugün birleşik kurulu oluşturan Şehir Planlama Dairesi, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Beyarmudu Belediyesi’nin oybirliği ile onaylandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Baybars, “Söz verdiğimiz gibi bu yıl bitmeden Beyarmudu İmar Planı, Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Baybars, Beyarmudu İmar Planı’nın bölgede ekonomik gelişmeyi sağlamak, çevre ve yaşam kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını yönlendirmek için üst ölçek stratejileri ve politikalarla şekillendiğini vurguladı.

Baybars; genelde tüm ülke, özelde de Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıracağına inandığı Beyarmudu İmar Planı’nın hayırlı olmasını dileyerek, ülkenin planlı yaşama geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAYBARS: “İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILDI”

Beyarmudu İmar Planı’nın kırsal kalkınma destek ekibinin hazırladığı “Doğu Mesarya Bölgesi Kırsal Kalkınma Stratejisi” ve Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı “Ülkesel Fizik Plan” ile uyum içerisinde çalışılarak hazırlandığını belirten Baybars, planın bu yıl içerisinde onaylanarak yürürlüğe girmesi için Beyarmudu Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Baybars, Beyarmudu İmar Planı’nın bölgede ekonomik gelişmeyi sağlamak, çevre ve yaşam kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını yönlendirmek için üst ölçek stratejileri ve politikalarla şekillendiğini vurguladı.

Baybars, ekonomik gelişmeyi sağlamak için plan kararlarında, ticari merkezler, bölgede küçük imalat ve tamir atölyeleri için alanlar, Güvercinlik’te orta ve büyük ölçekli sanayi faaliyetleri için yerler ve tarıma dayalı sanayi faaliyetleri için alanların ayrıldığını söyledi.

“VERİMLİ TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER ALINDI”

Beyarmudu İmar Planı’nda verimli tarım topraklarının korunmasına yönelik önlemler alındığını belirten Baybars, köy merkezlerinin ve özgün tarihi binaların eko/agro turizme kazandırılması için stratejilerin de yer aldığını belirtti.

Çevre ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde plan kararlarında yeşil alanların nitelik ve niceliklerinin artırılması için strateji ve politikalar oluşturulduğuna da dikkat çeken Baybars, ortaokul ve sağlık ocağı gibi hem eğitim hem de sağlık alanındaki düzenlemelerin de plan kararlarında yer aldığını söyledi.

Baybars, İmar Planı’nda göletlerin ve diğer hassas alanların korunması için gerekli koşulların belirlendiğini, eski eser alanlarının korunmasının hedeflendiğini, imar gelişme sınırlarında belirlenerek yerleşimlerin toparlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Konut alanları içerisinde veya yakınında yer alan ağılların yerleşim alanlarından uzak her türlü altyapısı yapılacak organize ağıl alanlarına taşınması gibi önemli kararların da yer aldığına dikkat çeken Baybars, 2018 yılında göreve gelir gelmez planlamanın önemini ortaya koymak maksadıyla altı farklı bölgede imar planı çalışması başlattıklarını vurguladı.

“YOL HİYERARŞİSİ OLUŞTURULDU”

İmar planlarında en önemli konulardan birinin altyapı yatırımlarını yönlendirmek olduğunu belirten Baybars, bu bağlamda da Beyarmudu İmar Planı’nda plan alanı içerisinde ulaşım ilkelerine ve arazi kullanım kararlarına uygun olarak yol hiyerarşisi oluşturulduğunu kaydetti.

Baybars, olası bir çözüm halinde bölgenin İngiliz Üsler Bölgesi ve Güney Kıbrıs ile bir bütün halinde çalışabilmesi için bu yerlere bağlanan yolların öngörüldüğünü belirtti.

Plan alanındaki yerleşimlerin güvenli ve sürekliliği olan yaya ve bisiklet yolları ile birbirine bağlanması, kamusal ve toplumsal kullanımların evrensel tasarım standartlarına uygun kriterlere göre yapılmasının sağlandığını kaydeden Baybars, planda potansiyel risk ve tehlikeleri önlemek için çeşitli tedbirlerin de alındığını söyledi.

“TÜM BEYARMUDU BELEDİYESİ’Nİ KAPSAYAN BİR PLAN ÇALIŞMASI YAPILDI”

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 2015 yılında Dikelya üsler bölgesinde imar planı yapılması ile ilgili üsler bölgesi bünyesinde çalışma başlatması üzerine Beyarmudu Belediyesi de yüzde 55 toprağı üsler bölgesine giren Beyarmudu yerleşiminin imar planının İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi tarafından yapılmasını talep etti.

Sadece Beyarmudu yerleşiminin dikkate alınmasının doğru ve bütüncül kararlar üretmek için yeterli olmayacağı düşüncesinden hareketle tüm Beyarmudu Belediyesi’ni kapsayan bir plan çalışması başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan çalışmaların 2015-2017 yılları arasında rafa kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın inisiyatifi ile yeniden gündeme gelen Beyarmudu İmar Planı için sürecin yeniden ele alındığı ve çalışmaların kaldığı noktadan devam ettirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi ile işbirliği içinde hazırlanan plan, Beyarmudu sınırları içerisinde kalan Beyarmudu, Güvercinlik, İncirli, Çayönü, Türkmenköy, Düzce (kısmen), Köprü yerleşimlerini kapsıyor.