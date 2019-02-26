Baybars: Belediye reformu için hedef 2019

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mecliste, “Belediyelerin Sorunları ve Mehmetçik Belediyesi’ndeki Gelişmeler” konusunda konuştu. Arıklı, belediyelerin çalıştığını ancak asıl yaraya merhem olacak çalışmaları yapmaktan uzak olduğunu ifade ederek, belediyelerle ilgili yapılan reform çalışmalarına işaret etti, belediyelerin sayılarının azaltılması, gelirlerinin artırılması, harcamalarının denetimi ve merkezden yetki devri gibi çalışmaların da yapılması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, belediyelerdeki sıkıntılara ve personel giderlerine işaret ederek, ada genelindeki belediyelerin gelirleri ve giderleri ile ilgili bilgi verdi, belediyelerin rahatlatılması için çalışma yapılması gerekliliğine işaret etti.

İskele bölgesinde Kalecik’te bir inşaata verilen izni eleştiren Arıklı, Şehircilik Dairesinin denize 12 metrede izin verildiğini, bunun açıklanmasını talep etti. “Bu ülkede güçlülerin hukuku mu egemen olacak” diye soran Arıklı, açıklama istedi.

Mehmetçik Belediyesi’nin plajının özelleştirilmesi ile ilgili girişim olduğunu ifade eden Arıklı, CTP üyesinin belediye başkanı olduğu bu belediyede özelleştirmeye hemen ses çıkarılması gerektiğini, buradaki restoran ve plajın TC katkılarıyla, halk yararına yapıldığını kaydetti.

BAYBARS: BELEDİYE REFORMU İÇİN HEDEF 2019

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yerel yönetimler reformu ile ilgili bu yıl bir hedef koyduklarını ve bu çalışmayı yıl içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Baybars, tüm belediyeleri ayağa kaldıracak bu reformun topyekun bir çalışma olduğunu, belediye sayısının azalmasını da içereceğini, belediyelerin mali ve ekonomik yapıların güçlendirilmesi, devlet katkısı, denetleme gibi konuların yasaya eklenmesi gibi çalışmalar olduğunu ifade ederek, bu konuda tüm siyasi partilerden de görüş alacaklarını anlattı.

“Reform” dendiğini ancak ne denmek istendiğini belirlemek için ortak akılla hareket edilmesinin önemine işaret eden Baybars, bu reform ile muhtarların da daha etkin olması gerekliliğine işaret etti.

Bu konuda çalıştay düzenlemeyi de hedeflediklerini anlatan Baybars, temel yaklaşımların çalışılacağını kaydetti, yerel yönetimlerle ilgili birimin güçlendirileceğini yerel yönetimlere gereken desteği vereceğini kaydetti.

Baybars, belediyeler reformuna belediyelerin şu anki durumuyla girilmesi durumunda reformun sürdürülebilir olamayacağını belirterek, ileriki günlerde bu konunun değerlendirileceğini söyledi.

Kalecik’te verilen inşaat izinleri ile ilgili de konuşan Baybars, buradaki iznin geçmiş zamanda verildiğini, dairenin sadece görüş verdiğini, ÇED raporu alınması şartı da olduğunu, ancak İskele Belediyesinin inşaat ruhsatını verdiğini ifade etti ve belediyeden bilgi istendiğini anlattı.

Mehmetçik Belediyesi ile ilgili konuya da değinen Baybars, girişimler yasal olduğu sürece merkezi hükümetin yerel yönetime müdahale edemediğini kaydetti.