Baybars, 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.
Bakanlık açıklamasına göre, Baybars, 7 Kasım’da başlayacak konferans yarın İstanbul’a gidecek.
Bakan Baybars, teması “Yeni Dünya Ekonomisi ve Güvenlik Mimarisi” olan konferansın açılışında bir de konuşma yapacak.
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