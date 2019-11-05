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Baybars, 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak

Baybars, 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak

İçişleri Bakanı Ayşegül  Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.

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İçişleri Bakanı Ayşegül  Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.

Bakanlık açıklamasına göre, Baybars, 7 Kasım’da başlayacak konferans yarın İstanbul’a gidecek.

Bakan Baybars, teması “Yeni Dünya Ekonomisi ve Güvenlik Mimarisi” olan konferansın açılışında  bir de konuşma yapacak.

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