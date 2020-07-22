Bay-Sen'den Başbakanlığa siyah çelenk

Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürün hukuka aykırı hareket ederek çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu savunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRT’deki yönetimi protesto etmek için Başbakanlığa siyah çelenk bıraktı, basın açıklaması yaptı.

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