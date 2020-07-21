Bay-Sen yarın Başbakanlık’a siyah çelenk bırakacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) BRT’deki yönetimi protesto etmek için yarın saat 10.00’da Başbakanlık’a siyah çelenk bırakacak, ardından da basın açıklaması yapacak.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Müdürü’nün hukuka aykırı hareket ederek çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu” savundu.

Kanat, “Konuyu görüşmelerimizde Sayın Başbakan’a da ilettik ama maalesef hiçbir sonuç çıkamadı. Bu nedenle böyle bir eylem yapacağız” dedi.