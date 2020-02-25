Bay-Sen greve gidiyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), 27 Şubat Perşembe, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) tam gün grev yapacağını duyurdu.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, BRTK ile yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle, eylemler düzenlediklerini bugün ise grev kararı aldıklarını belirtti.

Bay-Sen ile BRTK arasındaki son toplu iş sözleşmesinin 31 Aralık 2019’da sona erdiğini ifade eden Kanat, BRTK müdüriyeti ile yapılan görüşmelerde toplu iş sözleşmesi hususunda mutabık kaldıklarını ancak imzalanmadığını belirtti.

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