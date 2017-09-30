'Batıyorum ve sesimi duyan yok’

Fehime ALASYA

Açıldığı günden bu yana Kumarcılar Hanı’nda rayına oturtulmayan sistemden yakınan Kumarcılar Hanı esnafı Halit Hıfzıoğlu, giderek ekonomik darboğazın içerisinde battığını ifade etti.

Bölge esnaflarından Mekan Kafe ortağı Halit Hıfzıoğlu, adeta iflas bayrağını çekti. Çalmadık kapı bırakmayan Hıfzıoğlu, yetkililerin, verilen sözleri tutmasını istedi, yapılan anlaşmalara uymasını istedi.

Hıfzıoğlu’na göre; Turizm Bakanlığı imzalı, şartlarında yazılı olan çalışma saatleri ve çalıştırma şartları gibi birkaç önemli madde uygulanmıyor, uygulanmayan bu maddeler, açık ve çalışır durumda olan esnafın can damarını kesiyor.

Sözleşmeyi göstererek derdini anlatmaya çalışan, Hıfzıoğlu ise “Sözleşme maddelerini koyan bakanlık, uygulamayan yine bakanlık, kimi kime şikayet edelim?” diye soruyor…

“Bakanlığın görevini yerine getirmediğinden yakınan Hıfzıoğlu, Kumarcılar Hanı’ndaki 37 dükkandan 17 tanesinin çalıştığını, 20 tanesinin ise akıbetinin belli olmadığını anlattı.

“Boş dükkânların sahipleri var ama gelmiyorlar, lütfen artık bu dükkânları açacak olan insanlara versinler” diyen Hıfzıoğlu, şartnamede kullanılmayan dükkanların üç ay içerisinde geri alınacağı maddesi olduğunu ifade etti.

Elindeki sözleşme ile konuşan genç, açıldığından bu yana aylar geçmesine rağmen halen daha yapılmayan çalışmalar olduğunu belirterek, neden diye sordu…

Sorunlarla ilgili bakanlıktan ne bir ses ne de bir seda çıkmadığını kaydeden Hıfzıoğlu, giderlerini karşılamak için çok uzun süreli çalıştıklarını fakat buna rağmen başarılı olamadıklarını belirtti.

Hıfzıoğlu; “Haftanın beş gecesi organizasyon yapıyoruz ama buna rağmen kiramız bile çıkmıyor. Günde 15 saat çalışıyoruz. Biz canla başla çalışırken, ‘yazın çok sıcaktır deyip’ haftalarca dükkânını açmayan insanlar oldu, ama biz çalışmaya mecburuz” diyerek keyfi uygulamalardan yakındı.

Kumarcılar Hanı’daki işletmede geçim mücadelesi veren genç işadamı Halit Hıfzıoğlu, elindeki Turizm Bakanlığı imzalı sözleşmeyi göstererek “şartlara neden uyulmadığını” sordu, iflasın eşiğine geldiğini haykırdı

Kumarcılar Hanı, Mekan Kafe ortağı Halit Hıfzıoğlu;

“28 yaşında iş yapmaya çalışan bir genç olarak batacağım, sadece biz değil, herkes rezil olacak”

37 dükkândan 17'si şu an açılıyor, geri kalan dükkanlar için biri gidip bakanlığa müracaat ettiğinde ‘doludur’ cevabı alıyorlar ve kaçıyorlar. Şartnamede de üç ay içerisinde geri alınacak deniliyor fakat neden almıyorlar? Boş dükkânların sahipleri var ama gelmiyorlar, lütfen artık bu dükkânları açacak olan insanlara versinler. Müze odası dahi halen daha açılmıyor. Öncelikle bakanlık görevini yerine getirmiyor. Açmayanlardan geri alsınlar. Hiç kilidi çevrilmeyen boş dükkanlar var, bir kez bile açılmadı, biz o dükkanların özellikle ayrıldığını düşünüyoruz. Birilerine verildi mi verilmedi mi neden tutuyorlar bilmiyoruz?

“Sözleşme maddelerini koyan bakanlık, uygulamayan yine bakanlık, kimi kime şikayet edelim?” diye soruyor…

“Açılalı bir yıl oldu ama broşürlerde bile yerimiz yok”

Lamba yanar yandığı gibi kalıyor, temizliği, demirbaşları ile hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Duvarların ilaçlanması gerek çünkü dökülüyor ama bunun için de gelen giden yok.

Bakanlıkta dağıtılan turizm broşürlerinde yer alan Kumarcılar Hanı fotoğrafları bile halen daha eski, üstelik hepsinde de yok… Açılalı bir yıl oldu ama broşürlerde bile yerimiz yok. Broşürü de mi biz bastıralım? Buraya gelip gidenlere vermek istiyoruz ama olmuyor. Buraya hiçbir turist kafilesi girmiyor, rehberler uzaktan gösterip gidiyorlar. Tüm dükkanlar açık olmalı ki girip görsünler, dolaşmak istesinler.

“37 dükkândan 17'si şu an açılıyor, geri kalan dükkanlar için biri gidip bakanlığa müracaat ettiğinde ‘doludur’ cevabı alıyorlar ve kaçıyorlar. Hiç kiralanmayan veya kiralanıp da hiç açılmayan yerler var. Kirada mıdırlar? Kiradaysalar neden açılmıyorlar? Kiralanmamışlarsa da neden hala daha kiralanmıyorlar? Bunları bize açıklasınlar…”

“Bunları bize açıklasınlar”

Hiç kiralanmayan veya kiralanıp da hiç açılmayan yerler var. Kirada mıdırlar? Kiradaysalar neden açılmıyorlar? Kiralanmamışlarsa da neden hala daha kiralanmıyorlar? Bunları bize açıklasınlar…

4, 5, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 37 ve 38 numaralı dükkanların durumunu lütfen bize açıklasınlar. Çıksınlar ve neden bu dükkanlar böyle lütfen söylesinler…

“28 yaşında iş yapmaya çalışan bir genç olarak batacağım, sadece biz değil, herkes rezil olacak”

Ben aylık bin 350 STG kira ödüyorum, kiraladığımda STG 3,6 TL civarındaydı, şimdi 4,5 TL civarı... Elektriğim, suyum, işçilerim, giderlerim ayrı... Personel azalttım fakat buna rağmen altı personelim var, buna mecburum.

Buraya hiçbir turist grubu girmezken ben nasıl para kazanacağım? Böyle giderse batacağız. 28 yaşında iş yapmaya çalışan bir genç olarak batacağım, sadece biz değil, herkes rezil olacak. Günü sonunda kilit vuracağız. Son üç aydır kiramı ödeyemiyorum zaten, çünkü para kazanmıyorum, batıyorum ve kimseye sesimi duyuramıyorum...

“Günde 15 saat çalışıyoruz, buna mecbur kalıyoruz”

Haftanın beş gecesi organizasyon yapıyoruz ama buna rağmen kiramız bile çıkmıyor çünkü turist kafileleri kapıdan içeri girmiyor. Günde 15 saat çalışıyoruz, buna mecbur kalıyoruz. Bunu kim ister ki... Biz canla başla çalışırken, ‘yazın çok sıcaktır deyip’ haftalarca dükkanını açmayan insanlar oldu, ama biz çalışmaya mecburuz. Neden açmayalım…

“Sözler tutulmadı”

Üst kata su gideri yapılacağını söylediler, yapmadılar, orta alanın üzerini kapatacaklarını söylediler kapatmadılar, müze bitti dediler, bitirmediler, bomboş duruyor, süpürge değmeyen dükkanlar var. Kapalı dükkan önlerine eşyalar asıp açıktır imajı vermeye çalışıyoruz. Her yere yazı yazdık, ziyaret ettik, konuştuk.

Bilgi edinme yasasına göre bize bir ay içinde geri dönmeleri gerek diye düşündük, onu da yapmadılar, dönemliler, kimseye sesimizi duyuramıyoruz.



Üst kata çıkan ziyaretçiler bu ve benze dükkan manzaraları ile karşılaşıyor



Doğru düzgün dükkan numarası verilmeyen kapılar utanç kaynağı.