'Batı Nil Virüsu'nden bir ölüm daha

Batı Nil Virüsu teshisi ile 18 Temmuz’dan bu yana Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 69 yaşındaki Kasım Aktaş hayatını kaybetti.

Bakan Pilli: “Salgın yeni vakamız yok”

Aktaş’ın ölümü ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastaneye başvuran ilk vakalardan biri olduğunu söyledi.

Aktaş’ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirten Pilli, “Kasım Aktaş, ilk vakalardan biriydi. İkincil hastalıkları vardı. Yeni bir salgın vakamız yok, hastanelerimize başvuru yok. Sağlık Bakanlığının tedbirleri devam ediyor, ilaçlamalar arttırıldı. Halkımız da üzerine düşeni yapmalı, Bati Nil Virüsü başka ülkelerde özellikle sonbahar aylarında görülmekte. Bu virüsün artış nedeni ise göçmen kuşların geri dönmesi. Eylül ayı yaklaşırken, bakanlık olarak tedbirlerimize devam ediyoruz. Halkımız iki günden fazla bekleyen sularını mutlaka döksünler. Hastanede tedavisi devam eden iki kişi var, genel durumları iyi” dedi.

Batı Nil Virüsü’nden ilk kayıp 26 Temmuz'da yaşanmıştı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Bolel isimli hasta kardiak ve solunum arresti sonucu hayatını kaybetmişti