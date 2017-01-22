Batı’da gol sesi yok 0-0

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’un ertelenen 14’üncü hafta maçında Doğancı, Denizli’yi konuk etti. Aydınköy’de oynanan mücadele golsüz sona erdi. Maçta Denizli daha baskılı bir oyun sergilerken aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın ardından K-Pet Birinci Lig’in Beyaz Grubu’nda Doğancı 14, Denizli ise 8 puana yükseldi.