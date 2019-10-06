Batı Nil Virüsü'nden bir ölüm daha!
Batı Nil virüsünden bir kayıp daha 37 yaşındaki Senem Sarafat Tulga, batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Batı Nil virüsünden bir kayıp daha 37 yaşındaki Senem Sarafat Tulga, batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi başhekimi Adil Özyılkan'dan alınan bilgiye göre, bir buçuk ay önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Tulga yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güç kaybı yaşayan Tulga'ya yapılan tahlille batı Nil virüsü hastalığı teşhis edildi.
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Etiketler : Batı Nil Virüsü, Senem Şarafat Tulga
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