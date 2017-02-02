Batı derbisinde kazanan Lefke: 1-3

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Ömer Doğru, Recep Yamuk, Mert Ercan Bulut

DOĞANCI: Emre Sağanak, İsmail Sancak Mehmet Çevikkol, Hakan Demir, Yankı Baykan, Cemre Paşa, Lütfi Emirsoyu, Cevher Teker (Dk.41 Can Söker), İbrahim Çağoğlu (Dk.65 Olgun İncesun), Ertaç Şanlı (Dk.55 İbrahim Uluşan), Kazım Kum

LEFKE: Ahmet Vatansever, Kasım Tağman, Arif Solkanat (Dk.65 Hüseyin Akaçalı), Stellios Kittos, Shabat Logua, Amstrong Chidi, Semih Ünaldı (Dk.73 Mehmet Toros), Cemal Cemsal (Dk.67 Zekai Serdar), Ozotite E. Smart, Yakup Esmerarslan, Rahmi Çelik

GOLLER: Dk.6 Cemre Paşa (Doğancı) Dk.32 Rahmi Çelik, Dk.71 Zekai Serdar, Dk.73 Ozotite E. Smart (Lefke)

Koopbank Kıbrıs Kupası’nın ilk turunda, iki komşu ekip Lefke ve Doğancı 16 Ağustos Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede öne geçen Birinci Lig ekibi Doğancı’nın bu üstünlüğü uzun sürmedi. İlk devresi 1-1’lik sonuçla sona eren maçın ikinci devresinde Lefke peş peşe goller buldu. Mücadeleyi 3-1 kazanan Süper Lig ekibi Lefke, kupada adını bir üst tura yazdırdı.