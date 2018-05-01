Başvurular 8 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl “Çevre” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez organize edilen ve tek kategoriden oluşacak yarışmada değerlendirmeyi KKTC’den fotoğraf sanatçıları Buket Özatay, Mustafa Evirgen ve Hasan Bağlar yapacak.

Yarışmaya, tek kategoride siyah/beyaz ve/veya renkli eseler kabul ediliyor.

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserler 5-8 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sergilenecek.

Tek kategori “çevre”

Çevre Koruma Dairesi, “Çevre” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi için 8 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar eser kabul etmeye devam ediyor.

Açıklamada, ilk kez düzenlenecek fotoğraf yarışması ve sergisinin, ülkedeki çevre sorunlarının doğal hayata etkisi, kuraklık, katı atık (çöp), katı atıkların geri dönüşümü, taş ocakları, iklim değişikliği, gürültü, su kaynakları, çarpık yapılaşmanın yarattığı çevre sorunları, hava kirliliği, atık su, denizler, çevrenin tarım, sağlık, turizm, ulaşım, şehircilik, enerji gibi diğer konularla ilişkisine dikkat çekmek ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.