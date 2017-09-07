Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteciler için hazırladığı değişim programına başvuru süresi 15 Eylül’de doluyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre programa katılmak isteyen gazetecilerin 15 Eylül’e kadar başvuru yapması gerekiyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) önderliğinde başlatılacak ve 2 ay öngörülen değişim programı uyarınca Kıbrıs'ın kuzeyinden seçilecek genç gazeteciler güneyde, güneyden seçilecek genç gazeteciler ise kuzeyde 5 gün görev yapacak.

ŞARTLAR…

1 Kasım - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılması öngörülen değişim programına başvuracak gazetecilerin şu şartları karşılaması gerekiyor:

“Gazetecilik, iletişim, siyasal çalışmalar ya da benzer bir üniversiteden ve/veya gazetecilik, iletişim veya siyasal çalışmalar yüksek lisans mezunu olmak. Blog ve serbest gazetecilik de dâhil olmak üzere gazetecilik/medya/iletişim alanlarında çalışmış olmak. Adayların CV'leri yanı sıra 12 aydan eski olmamak üzere 3 haberini de sunması. Adayların şu anda bir basın kurumu ile çalışıyor olması ya da bir basın kurumu ile ilişkisi bulunması. Kıbrıslı Türk adayların, İngilizce ve/veya Yunanca konuşup yazabilmesi. Çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda çalışabilecek durumda olmak. Minimum denetim ve son teslim tarihlerine uyabilecek olması. Başvuru tarihinden önce 35 yaşından küçük olmak”

Değişim programına katılacak gazetecilerin, yolculuk, geçim ve konaklama masraflarının AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından ödeneceği kaydedilen açıklamada, adaylardan banka hesap numarası da isteneceği belirtildi.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK POSTAYLA YAPILABİLİYOIR

Başvuruda bulunmak isteyen gazetecilerin basinsen1972@gmail.com adresinden Basın Emekçileri Sendikası’na, gazetecilerbirligi@yahoo.com adresinden Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne ve cyjourun@logosnet.cy.net adresinden Kıbrıs Gazeteciler Sendikası’na elektronik posta yoluyla ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, değerlendirmelerin sendika ve birlik yönetimleri tarafından yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, seçilen adayların, AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı Temsilcisi Harlem Desir tarafından 9 Ekim 2017'de Lefkoşa'daki ara bölgede gerçekleşecek toplantıya katılmaları, projenin amaçlarını ve kaliteli gazeteciliğin desteklenmesine yönelik çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmaları gerektiği de ifade edildi.