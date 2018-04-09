Başvuru var, izin yok, Casino ‘yok’, reklamı var

Önce ‘kaçak kat’ şimdi de ‘casino açma’ izni… Karaoğlanoğlu’nda Kaya Gruba ait otel, gündemden düşmüyor... Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar, YENİDÜZEN’e konuştu

Kamuoyunda ‘kaçak kat’ tartışmalarıyla büyük yankı uyandıran, günlerce konuşulan Karaoğlanoğlu’nda Kaya Gruba ait Kaya Palazzo Resort Hotel&Casino, şimdi de ‘casino açma izni’ ile gündemde… Nisan ayında faaliyete başlayacağı duyurulan, internet sayfasında da casinosunun fotoğrafları paylaşılan otelin henüz casino açma izni almadığı da ortaya çıktı.

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda ‘kaçak kat’ tartışmalarıyla büyük yankı uyandıran, günlerce konuşulan Karaoğlanoğlu’nda Kaya Gruba ait Kaya Palazzo Resort Hotel&Casino, şimdi de ‘casino açma’ izni ile gündemde…

Nisan ayında faaliyete başlayacağı duyurulan, internet sayfasında da casinosunun fotoğrafları paylaşılan otelin henüz ‘casino açma’ izni almadığı da ortaya çıktı.

Şu an herhangi bir izni bulunmayan casinonun özellikleri, otelin resmi internet sitesinde madde madde sıralanıyor, bu konuda yapılan reklamlar ise dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar, otelin casino açmak için başvuruda bulunduğu ancak ‘eksik evrak’ nedeniyle müracaatın bekletildiğini söyledi.

Pınar, söz konusu otel dışında, daha önce ön izin verilmesine rağmen faaliyetlerini 3 yılda tamamlamayan şirketin yeniden başvuruda bulunduğunu belirtti.

Yasal süreç ile ilgili de bilgi veren Pınar, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne casino açılmasına yönelik yapılan müracaatların Maliye Bakanlığı’na iletileceğini, bu konuda bakanlığın önerge hazırlayarak, Bakanlar Kurulu’na sunacağını belirtti.

Pınar, casino açma izinlerinin Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini ifade etti.

Casinonun özellikleri madde madde sıralanıyor

Şu an herhangi bir izni bulunmayan casinonun özellikleri, otelin resmi internet sitesinde madde madde sıralanıyor.

Casinonun “5 bin metre kare olacağı, son teknolojilerle donatılmış 320 adet slot makinesi, 39 adet canlı oyun masası, VIP Loca-Özel olarak dizayn edilmiş ayrı oyun salonu, Smart Cart Sistemi, tüm makinelerin bağlı olduğu büyük ödüllü Jackpot sistemi” bulunduğu ifade ediliyor.

PINAR: EKSİK EVRAK VAR, MÜRACAAT BEKLETİLİYOR… YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar, otelin casino açmak için başvuruda bulunduğu ancak ‘eksik evrak’ nedeniyle müracaatın bekletildiğini söyledi.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar:

“Eksik belgeler var”

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar, söz konusu otele şu an için casino açma izni verilmediğini ancak bu konuda başvuru bulunduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Pınar, yapılan başvuruya yönelik eksik evrakların olduğunu, belgelerin tamamlanmasının ardından müracaatın dikkate alınacağını aktardı.

Pınar, şu anda hem söz konusu otelin hem de daha önce ön izin verilmesine rağmen faaliyetlerini 3 yılda tamamlamayan şirketin yeniden başvuruda bulunduğunu belirtti.

2009 yılında yürürlüğe giren Şans Oyunları Yasası’na göre; bu tarihten sonra verilecek casino açma izinlerinin ülke genelinde 5 ile sınırlandırıldığını da söyleyen Pınar, bu süre içerisinde 4 tane daha casinonun izinlendirildiğini, 1 işletmeye de ön izin verildiğini aktardı.

Pınar, 3 yıl olarak sınırlandırılan ön izin süresi içerisinde hem otel hem de casino ile ilgili çalışmaların tamamlanması gerekmesine rağmen ilgili şirketin gerekli faaliyetleri yerine getirmediğini yineledi.

“BAKANLIK ÖNERGE HAZIRLAYACAK, SON SÖZÜ BAKANLAR KURULU SÖYLEYECEK”… Pınar, yapılan müracaatların Maliye Bakanlığı’na iletileceğini, bu konuda bakanlığın önerge hazırlayarak, Bakanlar Kurulu’na sunacağını belirterek, casino açma izinlerinin Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini ifade etti.



“Son söz Bakanlar Kurulu’nda”

Yasal sürece yönelik de bilgi veren Pınar, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne casino açılmasına yönelik yapılan müracaatların Maliye Bakanlığı’na iletileceğini, bu konuda bakanlığın önerge hazırlayarak, Bakanlar Kurulu’na sunacağını belirtti.

Pınar, casino açma izinlerinin Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini ifade etti.

CASİNO REKLAMI YAPILIYOR… Şu an herhangi bir izni bulunmayan casinonun özellikleri, otelin resmi internet sitesinde madde madde sıralanıyor, bu konuda yapılan reklamlar dikkat çekiyor.

“Makineler, Bafra’daki otele getirtildi”

Öte yandan Karaoğlanoğlu’ndaki otelin casino açma izni olmaması nedeniyle yurt dışından makine getirilmesine yönelik de ithal izni verilmediğini söyleyen Pınar, söz konusu aynı şirketin, Bafra’da faaliyet gösteren oteline ait olduğunu savundu.

Pınar, “Her gün 6-7 casinoya yeni makine getirtmesi için ithal izni veriyoruz. İthal izni vermediğim gün yok” diyerek, casinoların sürekli olarak makinelerini yenilediğini dile getirdi.

“Faaliyette olan 31 casino var”

Kıbrıs’ın kuzeyinde şu anda faaliyette olan 31 casino olduğunu ifade eden Pınar, bunların 21’inin Girne’de bulunduğunu söyledi.

Pınar, Girne’de bulunan 21 casinodan 1 tanesinde tadilat çalışması yapıldığını aktardı.

Geriye kalan casinoların 4’ünün Lefkoşa’da, 3’ünün de Mağusa’da olduğunu belirten Pınar, Bafra’da 2, İskele’de ise 1 casino bulunduğunu sözlerine ekledi.