Kıbrıs’ın kuzeyinde karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayarak, yeniden hukuki süreç hazırlığı başlatan binlerce kişi için süre işliyor, KTÖS’e yapılan başvuru sayısı bin 400’e ulaştı

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayarak, yeniden hukuki süreç hazırlığı başlatan binlerce kişi için süre işliyor.

Adada doğmuş olsa dahi kendilerine ya da çocuklarına ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ yurttaşlığı alamayan ailelerin Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)’e yaptığı başvuru sayısı bin 400’e ulaştı.

Bir yanda müracaatlar sürerken, diğer yandan da yapılan başvurular KTÖS tarafından oluşturulan çalışma grubu tarafından ayrıştırılıyor.

Kategorizelere ayrılan başvurular sonrasında Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere mağduriyetlerle ilgili resmi temaslar başlayacak.

Yapılacak görüşmelerde ortaya çıkacak tablo sonrası, üçüncü adım olarak da hukuki süreç başlatılacak.

YENİDÜZEN’e devam eden süreçle ilgili konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tüm müracaatların hepsinin ortak noktası olmadığını belirterek, yapılan başvurularda 1960 yılından önce vatandaşlık alamayanlar ile birlikte 1960-1974 ve 1974’ten sonrasında vatandaşlık alamayan kişiler olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Hukuki süreci yürütecek olan Avukat Murat Hakkı ise yaşanan mağduriyetlerle ilgili hem KTÖS’e hem de kendisine birçok başvuru yapıldığını, bilgi alındığını, şu anda yargı sürecine ilişkin evrak toplama aşamasında olduklarını kaydetti.

Bin 400 başvuru…

Bir yanda başvuru ve yargı sürecine yönelik hazırlıklar sürerken, diğer yandan da söz konusu durum nedeniyle mağdur olan kişilerin KTÖS’e yapılan başvuru sayısı bin 400’e ulaştı.

Sendika, 11 Mart’a kadar başvuru kabul edecek.

Hikayeler yürek burkmuştu…

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN, yeniden başlayan süreçle birlikte mağduriyet yaşayan isimlerle görüşmüş, hikayeler yürek burkmuştu.

36 yaşındaki Sıdıka Özateş, “Ne teröristim, ne de kaçakçı… Nikah kıyamadım, 4.5 aylık hamileyim, çocuğumun geleceği için endişeliyim…” diye konuşurken, aynı sorunla mücadele eden Mehmet Gürçimen de “ 30 yıldır mağduriyet yaşıyorum, çocuklarım Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olamadı, eşimle birlikte seyahat edemiyoruz…” şeklinde konuşmuştu.

10 yıldır evli olmasına rağmen eşinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olamadığını kaydeden Tamer Seral ise yaşadığı mağduriyet nedeniyle endişeli olduğunu dile getirmişti.

ÖNCE KATEGORİZE, SONRA RESMİ TEMAS… Bir yanda müracaatlar sürerken, diğer yandan da yapılan başvurular KTÖS tarafından oluşturulan çalışma grubu tarafından ayrıştırılmaya başlandı. Kategorizelere ayrılan başvurular sonrasında Kıbrıs’ın güneyinde mağduriyetlerle ilgili resmi temaslarda bulunacak.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Müracaatlar kategorize ediliyor”

YENİDÜZEN’e devam eden süreçle ilgili konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tüm müracaatların hepsinin ortak noktası olmadığını belirterek, yapılan başvurularda 1960 yılından önce vatandaşlık alamayanlar ile birlikte 1960-1974 ve 1974’ten sonrasında vatandaşlık alamayan kişiler olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Elcil, şu ana kadar yapılan müracaat sayısının bin 400’e ulaştığını, ‘adet’ bazında yapılan başvurulara bakıldığında mağdur olan kişilerin 5 bini bulduğunu söyledi.

10 Mart’ta kadar müracaat kabul etmeye devam edeceklerini belirten Elcil, sadece Kıbrıs’ın kuzeyinden değil, Kıbrıs’ın güneyi ve yurt dışından da başvuru aldıklarını kaydetti.

Elcil, şu anda yapılan müracaatların oluşturulan çalışma grubu tarafından kategorize edilmeye başlandığını da ifade etti.

Tüm müracaatların hepsinin ortak noktası olmadığını belirten Elcil, 1960 yılında önce vatandaşlık alamayanlar ile birlikte 1960-1974 ve 1974’ten sonra olan vatandaşlık alamayan kişiler olduğunu ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ, ÜÇÜNCÜ ADIM… Temaslarda ortaya çıkacak tabloya göre de üçüncü adım olarak hukuki süreç başlatılacak.

“Hukuki süreç, 3. adım”

Elcil, rakamlar ve durumun ortaya çıkmasının ardından Kıbrıs’ın güneyindeki makamlarla görüşeceklerini açıkladı.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapacaklarını ifade eden Elcil, hukuki sürecin 3. adım olacağını belirtti.

Elcil, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da konuyu masaya taşıması gerektiğini kaydederek, Kıbrıs’ın güneyindeki yeni kabinenin oluşmasının ardından belli süre bekleyerek, harekete geçeceklerini de sözlerine ekledi.

Hukuki süreci yürütecek olan Avukat Murat Hakkı:

“Evraklar toplanıyor, hukuki süreç başlayacak”

Öte yandan hukuki süreci yürütecek olan Avukat Murat Hakkı yaşanan mağduriyetlerle ilgili hem KTÖS’e hem de kendisine birçok başvuru yapıldığını, bilgi alındığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Hakkı, şu anda yargı sürecine ilişkin evrak toplama aşamasında olduklarını kaydetti.

Söz konusu çalışmanın başlamasının ardından yargı sürecinin de başlayacağına işaret eden Hakkı, en kısa sürede Kıbrıs’ın güneyinde hukuki mücadelenin start alacağını belirtti.

Hakkı, “KTÖS’ten bilgi formu dolduran onlarca kişi var. Bunların hepsi tek tek eleniyor. Onlarca talep var. Birçok kişiyle konuştuk. Evrak eksikleri tamamlandığı an, yargı sürecini başlatacağız” dedi.

Yasal prosedür nasıl işleyecek?

Yasal prosedüre göre; Kıbrıs’ın güneyinde herhangi bir konuyla ilgili yapılan başvurulara en geç 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekiyor.

Yasaya göre başvurularla ilgili belirtilen tarih aralığında geri dönüş olmaması halinde idari bir dava açılabiliyor.

Yapılan başvuruya ret cevabı gelmesi halinde de 75 gün içinde yargı süreci başlatılabiliyor.