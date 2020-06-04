Başvuru kabulü başladı

Yüksek Savcılar Kurulu, Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan Başsavcı Yardımcısı mevkii için dilekçe kabul edileceğini açıkladı.

Yüksek Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Değiştirilmiş şekliyle 72/1991 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın 13 ve 14.üncü maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan kişilerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan Başsavcı Yardımcısı mevkii için dilekçe kabul edilir.

İlgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını bu duyurunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığına elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Halen Hukuk Dairesi’nde görev yapanların da bu mevki için müracaat etmeleri gerekir.”