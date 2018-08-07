Başsavcı münhali kapatıldı

Ayşe GÜLER

Başsavcı Aşkan İlgen’in emekliye ayrılmasının ardından dün ikinci kez toplanan Savcılar Yüksek Kurulu’ndan sonuç çıkmadı, yeni Başsavcı belirlenemedi.

Geçtiğimiz haftadan beridir ‘sancılı’ süreç geçiren Savcılar Yüksek Kurulu seçiminde, tek aday olan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter’in oyların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle münhal de kapatılmış oldu.

Yasaya göre, münhal yeniden açılacak, Ölçter Başsavcı Yardımcısı olarak görevine devam ederek, 1 Şubat’ta emekliye ayrılacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan Savcılar Yüksek Kurulu’nda 3 isim, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, Başsavcı Yardımcı Muavinleri Behiç Öztürk ile Ergül Kızılokgil de münhale başvurmuş, ardından Öztürk ve Kızılokgil adaylıktan çekilmiş, Ölçter yeterli oyu alamayarak toplantı 48 saat sonraya ertelenmişti.

Seçim sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, “Sorumlu bir Başsavcı Yardımcısı olarak görevimin başındayım. 1 Şubat’a kadar Başsavcılığa vekalet edeceğim” demekle yetindi.

MÜNHAL YENİDEN AÇILACAK… Geçtiğimiz haftadan bu yana ‘sancılı’ süreç geçiren Savcılar Yüksek Kurulu seçiminde, tek aday olan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter’in oyların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle münhal de kapatılmış oldu. Yasaya göre, münhal yeniden açılacak.

Savcılar Yüksek Kurulu’nda 7 üye var…

Yasaya göre 9 üyesi bulunan Savcılar Yüksek Kurulu şu anda hem Başsavcı Aşkan İlgen hem de Başsavcı Yardımcısı Muavini Mahmut Atakara’nın emekliye ayrılarak, her iki ismin yerinin boş olması nedeniyle 7 kişiden oluşuyor.

Şu anki Yüksek Savcılar Kurulu’nda Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, Başsavcı Yardımcı Muavinleri Behiç Öztürk ile Ergül Kızılokgil’in yanı sıra Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çifçioğlu, Kaza Mahkeme Başkanı Bahar Saner, Savcı İbrahim Ruso ve Savcı Ayşe Kaymak bulunuyor.

Kapalı zarf usulü oylama yapıldı…

İkinci kez dün sabah bir araya gelen Savcılar Yüksek Kurulu’nda kapalı zarf usulü oylama yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda olumlu sonuca ulaşılamadı, 7 üyenin oy kullandığı seçimde Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter 3 ‘evet’ oyuna ulaşsa da salt çoğunluğu elde edemediği için seçilemedi.

BAŞSAVCI YARDIMCISI ÖLÇTER: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM… Seçim sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, “Sorumlu bir Başsavcı Yardımcısı olarak görevimin başındayım. 1 Şubat’a kadar Başsavcılığa vekalet edeceğim” demekle yetindi.

Ölçter, 1 Şubat’ta emekli olacak…

Şu an Başsavcı Yardımcısı olarak görev yürüten, oylamada da ‘Başsavcı’ seçilemeyen Ölçter, 1 Şubat’ta emekliye ayrılacak.

Ölçter, 1 Şubat’a kadar Başsavcılığa vekâlet edecek.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılık münhali için Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter ile Başsavcı Yardımcı Muavinleri

Behiç Öztürk ile Ergül Kızılokgil başvuruda bulunmuştu.

Şu anda 7 üyesi bulunan Yüksek Savcılar Kurulu geçtiğimiz hafta toplanmıştı. Kurul’daki 3 üyenin de aday olması nedeniyle geriye kalan 4 üye oy kullanabildi.

Aday olmasına rağmen önce Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk ardından da Ergül Kızılokgil adaylıktan çekildi.

Böylelikle hem Öztürk hem de Kızılokgil, oy kullanabilecek pozisyona geçti.

Tek aday kalan Ölçter, yapılan oylamada salt çoğunluğu elde edemedi, toplantı 48 saat sonraya ertelendi.