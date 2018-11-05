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Başsavcı için yeniden münhal ilan edildi

Başsavcı için yeniden münhal ilan edildi

Yüksek Savcılar Kurulu, Başsavcı için yeniden münhal ilan etti.

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Yüksek Savcılar Kurulu, Başsavcı için yeniden münhal ilan etti.

Hukuk Dairesi Yasası’nda belirtilen nitelikleri taşıyan kişilerden dilekçeyle başvuru kabul edilecek. 

Başvuruların, duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 2 Kasım’dan itibaren 30 gün içinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırılması gerekiyor.
 

Aşkan İlgen’in emekli olmasıyla boşalan Başsavcılık makamı için ağustos ayında açılan münhal, tek aday Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter’in yapılan iki oylamada da salt çoğunluğu elde edememesi nedeniyle sonuçsuz kapatılmıştı.

ALTINCIK BAŞSAVCI YARDIMCISI… 3 DE KIDEMLİ SAVCI ATANDI

Öte yandan Yüksek Savcılar Kurulu Sarper Altıncık’ı, 16 Kasım’dan itibaren Başsavcı Yardımcısı Muavini; Cemaliye Usanmaz Yüksel, Aliye Özçınar ve Emine Tayfunsel’i ise Kıdemli Savcı olarak atadı.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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