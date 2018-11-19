Başpınar yeniden canlandırılıyor

Değirmenlik Belediyesi yıllar önce Değirmenlik’in simgesi olan ve halkın akıllarında güzellikleriyle yer eden BAŞPINAR’ın yeniden canlandırılması için kolların sıvandığı açıkladı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, atıl durumda olan BAŞPINAR’ın restore edilmesi, doğal bütünlüğe kavuşturulması ve özellikle halka kaliteli hizmet verecek bir durak yeri olabilmesi için çalışma başlattığını ifade etti.

Başkan Ali Karavezirler, tarih kokan BAŞPINAR’ın Eko-Akro turizme hizmet edeceğinin, ayrıca, dokusuna uygun butik otellerle özelde Değirmenlik beldesine, genelde de KKTC’ye kazandırılacağının altını çizdi.

Başkan Ali Karavezirler, BAŞPINAR’ın projelendirilmesine destek verecek olan LİPA DANIŞMANLIK’tan Memduh Erişmen ve Yusuf Osman’ı alarak, Değirmenlik Belediyesi meclis üyelerinin, imar sorumlularının ve amirinin de katılımıyla Başpınar Restaurant ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Değirmenlik’e Değirmenlik denmesinin sebebi, eski tarihlerde Başpınar'dan çıkan suyla birçok un değirmeninin çevrilmesiydi. Bu tarihlerde köyde 30'dan fazla un değirmeni bulunmaktaydı.