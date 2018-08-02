Başmüfettişe soruşturma

YENİDÜZEN (Özel)

Hakkında derdest kararı alınan Mağusa Polis Müdürlüğü’nde “Başmüfettiş” olarak görev yapan A.S.A, ifade vermek için gittiği poliste tutuklandı.

Daha önce Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde “Adli Şube Amiri” olan A.S.A’nın ‘evrak sahteleme’ ve ‘rüşvet alımı yaptığı’ iddiasıyla yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan A.S.A’nın avukatı Muhabbet Mevsimler, polisin, A.S.A hakkında ‘evrak sahteleme’ ve ‘rüşvet alımı yaptığı’ yönünde suçlamalar getirdiği ve bunların araştırıldığını, A.S.A’nın bu iddialar doğrultusunda tutuklandığını ifade etti.

Mevsimler, A.S.A’nın kendisiyle birlikte ifade vermeye gittiği ve ifadesinin ardından tutuklandığını, polisin bu yönde araştırmalarının devam ettiğini kaydetti.

Tutuklanan Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Başmüfettiş A.S.A’nın avukatı Muhabbet Mevsimler, A.S.A’nın Kıbrıs’ın güneyine kaçtığıyla ilgili iddiaların da asılsız olduğunu ifade etti.

Mevsimler’den genel açıklama

Öte yandan Mevsimler, A.S.A tutuklanmadan önce basına açıklama yaparak ‘güneye kaçtığı iddialarını yalanlamıştı. Mevsimler açıklamasında şunları ifadelere yer vermişti:

"Bazı Sosyal Medya sitelerinde A.S.A’nın görevinden alındığı ve aleyhindeki suçlar ile ilgili olarak Güney Rum Kesimine kaçtığı iddia edilen haberler asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Polis Örgütünde de herhangi bir polis mensubu için bir soruşturma başlatılması halinde tutuklamayı gerektirecek bir durum olmadığı, soruşturmanın salimen yürütülmesi açısından görevden uzaklaştırmanın usul gereği olduğu, aynı zamanda A.S.A ülkesinde olup ailesinin yanındadır. A.S.A hakkında şu an itibari ile herhangi bir suçlayıcı veya itham edici bir konu olmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."

Avukat avukatı Muhabbet Mevsimler’in bu açıklamasının ardından ise A.S.A gözaltına alındı.