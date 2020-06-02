‘BASKICI VE IRKÇI TAVIR’

Devrim DEMİR

Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Haziran tarihi itibariyle Pile’den kuzeye geçecek olan Kıbrıslı Türkler dün yine Beyarmudu Geçiş noktasında gergin saatler yaşadı.

Hükümetin kimi isimlere kuzeye geçiş izni vermediği öğrenilirken, ‘Kamu çalışanları’ bir ay daha idari izinli sayılacak.

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kuzeye geçişi için istenen ‘şartlar’ ise tepki topladı.

Kıbrıs’ın karma köyü Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin “GSM (mobil) cihazla takibi” yönündeki talep tepkiler üzerine geri alındı.

Pile köyünden, kuzeye geçecek olanların isimleri muhtarlığa verildi, dün sabah PCR testi için yaklaşık 60 kişi sırayla teste tabi tutuldu.

Pile’de yaşayan vatandaşların “Kıbrıslı Rumlarla iletişim kurmasının yasaklanması” ve kendilerinden bu yönde taahhüt istenmesi ise “baskıcı ve ırkçı” olarak nitelendirildi.

Sabah 10.00 sıralarında polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı Beyarmudu Geçiş noktasında, testlerini yaptıran Pileli’ler yeniden köylerine dönüş yaptı.

60 kişinin PCR test sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden, takip konusunda alınan kararın ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu sağduyunun hâkim gelerek bu karardan geri adım atıldığını ifade etti.

Mart ayından bu yana geçişlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayan Kıbrıslı Türkler ise, yeteri kadar dışlandıklarını belirterek “Kıbrıs Rum Yönetimi kendi vatandaşına ne uyguladıysa bizi de tabi tuttu. Kıbrıs Türk tarafı ise kendi vatandaşına mülteci gibi davranmaya devam ediyor” dedi.

PCR test sonuçları bugün çıkacak…

Özel sektörde çalışan, aile işletmesi olanların Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeleri için Sağlık Bakanlığı Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için bir takım kararlar üretti.

PCR testini zorunlu kılan bakanlık, dün muhtarlık listesinde ismi yer alan yaklaşık 60 kişiye test yaptı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı personel dün sabah Beyarmudu Geçiş noktasında listede bulunan isimlere tek tek ateş kontrolü yaptıktan sonra test uygulaması yaptı.

Polis, geçiş noktasında önlem aldı, uygulamanın ardından Pileli’ler köylerine geri döndü.

Test sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Uygulamayı ‘Rezil’ buldular…

Mart ayından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyine geçemeyen, acil bir durumda hastalarını barikatta ambulansa teslim ettiklerini ifade eden Pileliler, “Acil bir durumda barikatta ambulansın bizi alması için daha ne kadar bekleyeceğiz? Bugün sabah sabah koştuk testler yapıldı ancak geçip geçmeyeceğimiz muamma. Üretilen kararlar çok saçma, rezilce. PCR testi istediler, ardından taahhütname yetmedi, özel bir program indirip telefonla takip yapılacağı söylendi. Bu kabul edilir bir durum değil, biz başka dünyadan gelmedik, bizde KKTC vatandaşıyız. Alınan bu karar geri çekildi, bu uygulamanın nasıl çalıştığına bakılacak daha sonra geri kalan 400’den fazla insana olanak belki sağlanacak.”

Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden:

“Takip konusu ciddi rahatsızlık yarattı”

Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden, dün testlerin yapıldığı noktaya geldi, sağlık personelinden bilgi aldı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Güden, Sağlık Bakanlığı’nın bazı kararlar ürettiğini, geçişlerle ilgili belli koşullar ortaya çıktığını kaydetti.

Son dakika alınan ‘takip’ kararının ise Pile köyünde ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Veysal Güden, ”Takip konusu insanlarımızı çok fazla rahatsız etti, gece yarısı hepsi ile görüşmek zorunda kaldım. Sabah Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile görüştük ve sağduyu hâkim geldi. Bu düşünceden vazgeçildi, zaten bu ülkede bunu yapmak mümkün değilmiş. Bugün testlerin yapılmasına karar verildi dört parçalı bir liste istediler. Kamu, özel sektör çalışanları, aile işletmesi olanlar, tarım ve çiftçilik ile uğraşanlar.”

Güden: “Kamu çalışanları 1 ay daha idari izinli”

Kıbrıs’ın kuzeyinde ekip biçen insanların sayısının en fazla sekiz olduğuna işaret eden Güden, “Kamu çalışanları ile ilgili hükümet yeni bir karar üreterek 1 ay daha izinli sayacak. Özel ve aile işletmesi olanların da işlerine gidebilmesi için test yapıldı. Test sonuçları 24 saat içinde çıkacaktır. 60 kişi var listede, hepsine test yapıldı. Pile’de yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk var. Bakılması gereken bir grup daha var. Test yapılanlarla bitti mi bu iş? Bitmedi! Bir barikatımız daha var. İngilizler orda.”

Geçişlerin yarın başlamasını bekliyorlar…

Uygulamanın 8 Haziran gibi planlandığını kaydeden Güden, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz Yüksek Komiserliği ile görüştüğünü, aksilik yaşanmaması adına çalışma yapıldığını kaydetti.

Çalışmalara iyimser bakılması durumunda, geçişlerin yarın başlayacağını ve Pile’de yaşayanların işlerine gidebileceklerini kaydeden Güden, “Test sonuçları da bu aşamada önemli. Çıkan sonuçlara göre, izinler verilecek, çalışmalara kötümser bakılırsa geçişlerin haftaya kalması gibi bir durum söz konusudur. Arzu etmediğimiz bir durumda olduğumuz aşikârdır, her şeye rağmen bir noktada açılıma yönelmek iyidir, en azından bu aşamada insanımıza verebileceğimiz cevabımız vardır. İlk etapta istediğimiz insanlarımız işlerine gitsin, daha sonra geriye kalan nüfusla ilgili zaten teknik komite toplantısı var. Bir haftalık bir periyod ve durum gözlemlenecek” dedi.

Güden: “8 Haziran geçiş noktalarını da ilgilendiren bir tarih”

Veysal Güden, 8 Haziran tarihinde ülke genelinde geçiş kapılarını da ilgilendiren geniş bir açılıma gidileceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, Pile köyünde yaşayan Kıbrıslı Türklerin sosyal yaşantısı kalmadığını söyledi. “Ekonomik anlamda ciddi sıkıntı var” diyen Güven, bunun için açılımın önemine değindi. Güden, “Sağlıkla ilgili halen yeni bir uygulama yok. Bu konunun yeniden görüşülerek insanların kendi araçları ile doktora gidip gelmeleri için imkân yaratılmasını bekliyoruz” dedi.

Pile köyünde yaşayan Kıbrıslı Türkler ne dedi?

Şifa Ergen: “Çok saçma bir uygulama”

“Salgın Mart ayında başladı, neredeyse 80 gündür Pile köyündeyim. Bir rahatsızlığım olmuş olsaydı çoktan ortaya çıkardı. Hükümet bunu bilsin; bu uygulamayı Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler hak etmedi. Biz işimize dönmek istiyoruz ve bu saçma uygulama için barikatta sıra bekliyoruz.”

Çiğdem Celal: “İki buçuk aydır evime gidemiyorum”

“Salgın çıktı ve ben iki buçuk aydır evime, Pile köyüne gidemiyorum. Mart ayında evimizden çıktık; bizim gibiler için özel bir izin de çıkmadı ve hazırlıksız yakalandık. Ailelerimiz Pile’de, biz yaşlı dedemiz nenemizle kuzeyde kaldık. Artık bu çilenin bir an önce son bulmasını istiyoruz. En kısa zamanda bir çözüme ulaşılmasını istiyoruz.”



Pile köyünde yaşayan Kıbrıslı Türkler, kuzeye geçebilmek için Sağlık Bakanlığının ürettiği kararla PCR testi yaptırdı



Üretilen karardan oldukça rahatsız olan Pileli’ler dün sabah test yaptırmak için barikatta bekledi



Beyarmudu Geçiş noktasında polisin önlem aldığı gözlemlendi



Yaklaşık 60 kişiye yapılan PCR test sonuçlarının bugün açıklanacağı öğrenildi