Basketbolun yeni başkanı Ahmet Sütcü

Hüseyin KIRAL

KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ahmet Sütcü ve Tamer Bolat’ın aday olduğu seçimli genel kurulda üyelerin salt çoğunluğunun onayını alan Ahmet Sütcü federasyonun yeni başkanı oldu.

Ahmet Karaoğlan’ın divan başkanlığını yaptığı Olağan Genel Kurul’a 14 üye kulüp temsilcisi katılırken, gündem gereği eski başkan Ertuğ Nasıroğlu 2016 – 2017 faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun oy birliği ile aklanmasının ardından, federasyon Asbaşkanı Ahmet Sütcü, mali raporu okudu ve mali rapor da oy birliği ile kabul edildi. Raporların okunup oy birliği ile aklanmasının ardından başkanlık seçimine geçidi.

Sütcü: “Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır”

Basketbol Federasyonu başkanlığı için başvuru yapan Ahmet Sütcü ve Tamer Bolat seçim öncesi genel kurula birer konuşma yaparak kendilerini üyelere anlatmaya çalıştılar. Başkan adayı Ahmet Sütcü, uzun yıllardır federasyonun çeşitli kademelerinde görev yaptığını ve yaparken de nasıl ve ne şekilde çalıştığını anlatarak “Yaptıklarım, yapacaklarımın bir teminatıdır” diyerek üyelerin oylarını talep etti.

Bolat: “Basketbolun her kademesinde bulundum”

Tamer Bolat ise genel kurulda yaptığı konuşmada, kendisinin oyunculuk ve antrenörlükten buralara geldiğini belirtirken, basketbolun nelere ihtiyacı olduğunun ve neleri yapabileceklerini anlatarak üyelerden desteğini istediğini söyledi. Bolat, “Son yıllarda ülke basketbolunun iyi bir ivme kazandığını ve bu konuda uğraş veren eski başkan Ertuğ Nasıroğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Ahmet Sütcü 9 oy, Tamer Bolat 5 oy

Konuşmaların ardından kapalı zarf usulüne göre yapılan oylama sonucu başkan adaylarından Ahmet Sütcü, 14 üye kulübün dokuzundan evet oyu alırken, diğer bir başkan adayı olan Tamer Bolat ise 14 üye kulübün beşinden evet oyu aldı. Bu sonuçlara göre divan başkanı Ahmet Karaoğlan, Ahmet Sütcü’nün Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı olduğunu açıkladı.

Yönetim Kurulu

Bu sonuçlara göre Başkan Ahmet Sütcü, kürsüye gelerek yönetim kurulunu açıkladı. Sütcü’nün yönetiminde şu isimler yer alıyor: Ahmet Sütcü (Başkan), Alişan Şenol (Asbaşkan), Erol Muhtaroğlu(Sayman), Özlem Bendaşan (Hukuk İşleri), Osman Emiroğlu (Eğitim Kurulu), Metin Ersoy (Basın ve Halkla İlişkiler), Soner Evitan (MHK Başkanı), Ercan Başaran, Hasan Poyrazlı, Osman Kartal (Faal Üye)