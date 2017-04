Basketbolda önceki akşam oynanan Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan Final Serisi dördüncü maçında sonuçtan çok maçın son anlarında yaşanan olaylar haftaya damgasını vurdu. Maçın ardından gerek YDÜ cephesi, gerek Koop cephesi açıklamalarda bulunurken, Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da sert bir açıklama yaptı.

YDÜ: “Algı operasyonu yapılıyor”

Karşılaşmanın hemen ardından Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YDÜ üzerine algı operasyonu yapıldığı ve sessizliklerini sebebinin spora ve Olimpizm ruhuna saygılarından olduğunu vurguladı. YDÜ açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bir mesleği kötüye kullanmak, algı operasyonu ile dikkat dağıtmak, bilinçli bir şekilde rakibini saha dışı oyunlarla yıpratmak, kurallarla değil duygularla maç yönetmek, taraf olmak, sürekli mağduru oynamak, empati ile sempatiyi karıştırmak, tüm bunlara karşı sessizliğimiz spora ve Olimpizm ruhuna saygımızdandır...”

Ataman: “Basketbol bu değil”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman da kendi sosyal medya hesabından Mandic’in yaptığı hareketlerin videosunu paylaşarak, söz konusu hareketin yakışıksız olduğunu ve önceki gün eşleri ve çocukları ile maça gelen yüzlerce taraftarın bunu izlemek için oraya gelmediğini ifade etti. Koopbank Genel Müdürü Ataman açıklamasında; “Biz çocuklarımızı bu hareketleri (23.sn) görmeleri için getirmiyoruz basketbol sahalarına. Atatürk Spor Salonu’na dün eşleri ve çocukları ile gelen yüzlerce taraftar(gerek KOOP olsun, gerekse YDÜ) bunu seyretmek için gelmedi. Basketbol bu değil. Çocuklarımıza aşılamak istediğimiz bu hiç değil. Dün verilen diskalifiye kararı yerinde(hatta sezon boyunca bu "sporcunun" yaptıklarını görünce çok gecikmiş bile denilebilir) ancak bu görüntüyle birlikte hareketi yapan için de bir karar daha verilmesi gerektiği çok bariz ortadaydı.

Bu hareket basketbolun güzelliğine ve dün salonu dolduran bu spora gönül veren yüzlerce taraftara ve de federasyon yetkililerinin gözünün önünde hiç yakışmadı.”ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı: “KİN ve NEFRET kavramlarını bir hakeme yakıştıranlar…”

Bu açıklamaların ardından Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Soner Evitan hakemlere yöneltilen eleştirilerle ilgili sert açıklamalarda bulundu. YDÜ’nün açıklamasına istinaden, “Kin ve nefret kavramlarını bir hakeme yakıştıranlar lütfen maçtaki bazı oyuncuların davranışlarını iyi izleyin, bu ülkede her zaman olduğu gibi ağzı olan konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Evitan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bugüne kadar gerek yazılı basında gerekse görsel basında kim görüşüp tartışmak isterse, gelsin konuşalım tartışalım demişimdir ve sosyal medyada yazılanlara MHK Başkan'ı olarak ne ben ne de hakemlerimizin cevap yazmasına izin vermedim, vermeyeceğim de. Fakat bu söyleminiz karşısında duyarsız davranamazdım. Daha önce defalarca söylediğim gibi herkes haddini bilecek. Kimin nefret duyguları içinde davrandığını iyi analiz edecek. Evet, kaybedenin hakemlere saldırması gayet normalmiş gibi davranmak bir hak değildir. Elbette ki hakem hataları her zaman olacak ama KİN ve NEFRET kavramlarını bir hakeme yakıştıranlar LÜTFEN maçtaki bazı oyuncularınızın davranışlarını iyi izleyin. Ama bu ülkede her zaman olduğu gibi ağzı olan konuşuyor. Bazı spor yazarı arkadaşlar tribünden bir takımın amigosu gibi çıkıp “kimdir be bunlar, terbiyesizler” diye hakem arkadaşlara söylemde bulunabiliyorsa ve biz bunlara cevap vermiyorsak, bizim yaptığımız işe olan saygımızdan ve sevgimizdendir. ACİZLİĞİMİZDEN değildir. Evet, kulüplerimiz yaptıkları katkılarla bu ülkede basketbolun çıtasını yükseltmiştir, ama unutulmamalıdır ki bunda o kadar sıkıntılar içerisinde hakemlerimizin de katkısı büyüktür. Umarım bundan sonra söylemlerinizle de çıtayı yükselterek katkı koyarsınız. En önemlisi söylemlerde bulunurken haddinizi bilirsiniz. Saygılarımla…”