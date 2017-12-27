Basketbolda üçüncü hafta heyecanı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Haftanın başlangıcı bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Mapfree – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) maçı ile yapılacak. Cuma akşamı ise YDÜ – LAÜ ve Girne Üniversitesi – Koopspor arasında oynanacak.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de haftanın programı şu şekilde;

Bu akşam

Atatürk Spor Salonu

Mapfree – GAÜ

(20.00)

29 Aralık Cuma

RA 25 Spor Salonu

Girne Üniversitesi – Koopspor

(18.00)

RA 25 Spor Salonu

YDÜ – LAÜ

(20.00)