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Basketbolda üçüncü hafta heyecanı

Basketbolda üçüncü hafta heyecanı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor.

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Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Haftanın başlangıcı bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Mapfree – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) maçı ile yapılacak. Cuma akşamı ise YDÜ – LAÜ ve Girne Üniversitesi – Koopspor arasında oynanacak.

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de haftanın programı şu şekilde;

Bu akşam

Atatürk Spor Salonu

Mapfree – GAÜ

(20.00)

 

29 Aralık Cuma

RA 25 Spor Salonu

Girne Üniversitesi – Koopspor

(18.00)

 

RA 25 Spor Salonu

YDÜ – LAÜ

(20.00)

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