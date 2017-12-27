Basketbolda üçüncü hafta heyecanı
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor.
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Haftanın başlangıcı bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Mapfree – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) maçı ile yapılacak. Cuma akşamı ise YDÜ – LAÜ ve Girne Üniversitesi – Koopspor arasında oynanacak.
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de haftanın programı şu şekilde;
Bu akşam
Atatürk Spor Salonu
Mapfree – GAÜ
(20.00)
29 Aralık Cuma
RA 25 Spor Salonu
Girne Üniversitesi – Koopspor
(18.00)
RA 25 Spor Salonu
YDÜ – LAÜ
(20.00)
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Etiketler : Basketbol
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