Basketbolda transfer 1 Eylül’de başlıyor

Basketbolda transfer dönemi 1 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Federasyondan yapılan açıklamada 2018 – 2019 sezonu transfer tarihlerinin her iki tarih de olmak üzere 1 – 15 Eylül tarihlerinde olacağı, transfer müracaatlarının mesai saatleri içerisinde federasyon lokalinde veya asbaşkan Alişan Şenol’a yapılacağı bildiriildi.

Müracaat edecek kulüp veya sporcuların bonservis, kimlik kartı fotokopsi, bir resim, sporcu aktarma formu, kulüp mühir ve imzası, özel veya devlet hastanesinden sağlık formu ile lisans ücreti olan asgari ücretin 20’de birini müracaat esnasında ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca serbest transfer hakkı olan sporcuların sporcu dilekçesi, kimlik kartı fotokopisi, bir resim, özel veya devlet hastanesinden sağlık raporu, sporcu aktarma formu, kulüp mühür veya imzzası ile lisans ücretinini ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.