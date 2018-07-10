Basketbolda sezonun son şampiyonları belli oldu. Devam eden U18 ve U14 liglerinde oynanan karşılaşmalar neticesinde şampiyonluk ipini Koopspor ve Alsancak Belediyesi göğüsledi. Hafta arasında oynanan karşılaşmalar sonunda U18 Genç Kızlar Ligi’ni Koopspor, U14 Ligi’ni de Alsancak Belediyesi kazanma başarısı gösterdi.

U18’DE KOOP ÜSTÜNLÜĞÜ

Maestro Levent Soykut U18 Genç Kızlar Ligi’nin şampiyonu Koopspor oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Koopspor’un karşı karşıya geldiği seride iki ekip hafta arasında NEU RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 71-37 mağlup eden Koop şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

U14’TE ALSANCAK MUTLU SONA ULAŞTI

Maestro Kemal Mehmet Ali Aksay U14 Ligi’ni ise Alsancak Belediyesi kazandı. Alsancak Belediyesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan seride 2-2’lik eşitlik bulunuyordu. Hafta arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 66-57’lik skorla Alsancak Belediyesi kazandı. Bu sonuçla seriyi 3-2’ye taşıyan Alsancak Belediyesi şampiyonluk sevinci yaşadı. Maçın ardından takımlara kupa ve madalyaları verildi. Bu iki ligin tamamlanması ile birlikte basketbolda uzun bir sezon tamamlanmış oldu.