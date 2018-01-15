Basketbolda ikinci devre başlıyor
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde ikinci devre heyecanı başlıyor
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 6’ncı hafta heyecanı başlıyor. Ligde, geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan YDÜ – Koopspor maçının adından ilk devre sona ermişti. İkinci devre, bu akşam Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Koopspor maçıyla başlıyor.
Ligin 6’ncı haftasında program şu şekilde;
Bu akşam
GAÜ – Koopspor (19.00)
Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Yarın
LAÜ – Girne Üniversitesi (19.00)
LAÜ Spor Salonu
17 Ocak Çarşamba
YDÜ – Mapfree (19.00)
Atatürk Spor Salonu
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Etiketler : Basketbol
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