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Basketbolda ikinci devre başlıyor

Basketbolda ikinci devre başlıyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde ikinci devre heyecanı başlıyor

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Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 6’ncı hafta heyecanı başlıyor. Ligde, geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan YDÜ – Koopspor maçının adından ilk devre sona ermişti. İkinci devre, bu akşam Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  - Koopspor maçıyla başlıyor.

 

Ligin 6’ncı haftasında program şu şekilde;

Bu akşam

GAÜ – Koopspor (19.00)

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

 

Yarın

LAÜ – Girne Üniversitesi (19.00)

LAÜ Spor Salonu

 

17 Ocak Çarşamba

YDÜ – Mapfree (19.00)

Atatürk Spor Salonu

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