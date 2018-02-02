Basketbolda heyecan devam ediyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 9’uncu hafta heyecanı yarın oynanacak Mapfree – Koopspor maçıyla devam edecek. Ligin 9’uncu haftasında Pazartesi akşamı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) konuk edecek. Salı akşamı ise hafta RA25 Spor Salonu’nda oynanacak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Üniversitesi maçıyla son bulacak.

9’uncu haftanın programı şu şekilde;

Yarın

Atatürk Spor Salonu

Mapfree – Koopspor (17.00)

5 Şubat Pazartesi

GAÜ – LAÜ (20.00)

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

6 Şubat Salı

YDÜ – Girne Üniversitesi (20.00)

RA25 Spor Salonu