Basketbolda heyecan devam ediyor
Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 9’uncu hafta heyecanı yarın oynanacak Mapfree – Koopspor maçıyla devam edecek.
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 9’uncu hafta heyecanı yarın oynanacak Mapfree – Koopspor maçıyla devam edecek. Ligin 9’uncu haftasında Pazartesi akşamı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) konuk edecek. Salı akşamı ise hafta RA25 Spor Salonu’nda oynanacak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Üniversitesi maçıyla son bulacak.
9’uncu haftanın programı şu şekilde;
Yarın
Atatürk Spor Salonu
Mapfree – Koopspor (17.00)
5 Şubat Pazartesi
GAÜ – LAÜ (20.00)
Ertuğrul Apakan Spor Salonu
6 Şubat Salı
YDÜ – Girne Üniversitesi (20.00)
RA25 Spor Salonu
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Etiketler : Basketbol
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