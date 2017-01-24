KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin dördüncü haftası olan 10’uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Ligde hafta Koopspor ile Mapfree arasındaki karşılaşma le başlayacak. Perşembe günü Lefke Avrupa Üniversitesi – Mağusa Gelişim Akademisi karşılaşması ile devam edecek olan hafta, Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile tamamlanacak. Basketbolda haftanın programı şöyle:

BUGÜN

Büyük Kadınlar Ligi

Atatürk Spor Salonu: Soyer Spor – YDÜ (18.00)

Büyük Erkekler Ligi

Atatürk Spor Salonu: Koopspor – Mapfree (20.00)

26 OCAK PERŞEMBE

Büyük Erkekler Ligi

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – MGA (19.00)

27 OCAK CUMA

Büyük Kadınlar Ligi

Atatürk Spor Salonu: Koopspor – GAÜ (18.00)

Büyük Erkekler Ligi

RA25 Spor Salonu: YDÜ – GAÜ (18.00)

28 OCAK CUMARTESİ

Genç Erkekler Ligi

RA25 Spor Salonu: YDÜ – Soyer Spor (17.00)