Basketbolda haftanın programı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin dördüncü haftası olan 10’uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanacak.
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin dördüncü haftası olan 10’uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Ligde hafta Koopspor ile Mapfree arasındaki karşılaşma le başlayacak. Perşembe günü Lefke Avrupa Üniversitesi – Mağusa Gelişim Akademisi karşılaşması ile devam edecek olan hafta, Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile tamamlanacak. Basketbolda haftanın programı şöyle:
BUGÜN
Büyük Kadınlar Ligi
Atatürk Spor Salonu: Soyer Spor – YDÜ (18.00)
Büyük Erkekler Ligi
Atatürk Spor Salonu: Koopspor – Mapfree (20.00)
26 OCAK PERŞEMBE
Büyük Erkekler Ligi
LAÜ Spor Salonu: LAÜ – MGA (19.00)
27 OCAK CUMA
Büyük Kadınlar Ligi
Atatürk Spor Salonu: Koopspor – GAÜ (18.00)
Büyük Erkekler Ligi
RA25 Spor Salonu: YDÜ – GAÜ (18.00)
28 OCAK CUMARTESİ
Genç Erkekler Ligi
RA25 Spor Salonu: YDÜ – Soyer Spor (17.00)