Basketbolda 7’nci hafta heyecanı
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 7’nci hafta heyecanı bugün oynanacak Koopspor – LAÜ karşılaşmasıyla birlikte başlıyor.
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 7’nci hafta heyecanı bugün oynanacak Koopspor – LAÜ karşılaşmasıyla birlikte başlıyor. Ligin 7’nci haftasında Pazartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’ni, Salı akşamı ise Girne Üniversitesi Mapfree’yi konuk edecek. Ligde 7’nci haftanın programı şu şekilde;
Bugün
Koopspor – LAÜ (17.00)
Atatürk Spor Salonu
22 Ocak Pazartesi
YDÜ – GAÜ (19.00)
RA 25 Spor Salonu
23 Ocak Salı
Girne Üniversitesi – Mapfree (19.00)
RA 25 Spor Salonuü
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Etiketler : Basketbol
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