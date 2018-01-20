Basketbolda 7’nci hafta heyecanı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 7’nci hafta heyecanı bugün oynanacak Koopspor – LAÜ karşılaşmasıyla birlikte başlıyor. Ligin 7’nci haftasında Pazartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’ni, Salı akşamı ise Girne Üniversitesi Mapfree’yi konuk edecek. Ligde 7’nci haftanın programı şu şekilde;

Bugün

Koopspor – LAÜ (17.00)

Atatürk Spor Salonu

22 Ocak Pazartesi

YDÜ – GAÜ (19.00)

RA 25 Spor Salonu

23 Ocak Salı

Girne Üniversitesi – Mapfree (19.00)

RA 25 Spor Salonuü