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Basketbolda 7’nci hafta heyecanı

Basketbolda 7’nci hafta heyecanı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 7’nci hafta heyecanı bugün oynanacak Koopspor – LAÜ karşılaşmasıyla birlikte başlıyor.

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Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Lig’de 7’nci hafta heyecanı bugün oynanacak Koopspor – LAÜ karşılaşmasıyla birlikte başlıyor. Ligin 7’nci haftasında Pazartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’ni, Salı akşamı ise Girne Üniversitesi Mapfree’yi konuk edecek. Ligde 7’nci haftanın programı şu şekilde;

 

Bugün

Koopspor – LAÜ (17.00)

Atatürk Spor Salonu

 

22 Ocak Pazartesi

YDÜ – GAÜ (19.00)

RA 25 Spor Salonu

 

23 Ocak Salı

Girne Üniversitesi – Mapfree (19.00)

RA 25 Spor Salonuü

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