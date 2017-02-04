Başkent’te derbi heyecanı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Ligleri’nin Lefkoşa ekipleri birbirleriyle oynayacak. GAÜ Çetinkaya – Kaymaklı, Gençlik Gücü – Yenicami ve Hamitköy – Göçmenköy maçları oynanacak.

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta MTG karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşan sarı kırmızılılar, Küçük Kaymaklı karşısında galibiyet hedefliyor. Devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Küçük Kaymaklı ise, bu karşılaşmayı kazanıp Lefke galibiyetinden sonra seri yakalamak istiyor. Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadelede tecrübeli hakem Mehmet Sezener görev yapacak.

Çağlayan Bölgesi’nin simgeleri karşılaşıyor

Geçmişten günümüze dek Lefkoşa Çağlayan Bölgesi’nin simgeleri haline gelen Gençlik Gücü ve Yenicami ligin 17’nci haftasında karşılaşıyor. Ligde lider konumunda bulunan Yenicami kazanarak aradaki 11 puanlık farkı korumak isterken, Gençlik Gücü ise mücadeleyi kazanıp, yukarılara tırmanmak istiyor. Mücadele yarın Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.

Heyecan Göçmenköy’de başlayacak

K-Pet Birinci Lig’in Kırmızı Grubu’nda mücadele eden Göçmenköy ve Hamitköy ligin 11’inci hafta karşılaşmasında bir araya geliyor. Göçmenköy’de bugün oynanacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Fehim Dayı yönetecek. Karşılaşma öncesinde Göçmenköy’ün 14, Hamitköy’ün ise 13 puanı bulunuyor.