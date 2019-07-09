Lefkoşa'nın Kaymaklı bölgesinde, kentin en işlek caddelerinden biri olan 'Okullar Yolu'nda, ML 819 plakalı aracın bagajında dün öğle saatlerinde ‘siyahi’ bir kişiye ait olduğu düşünülen erkek cesedi bulundu.

ARAÇ OWOYALE’E AİT… Cesedin, 1 Temmuz’dan itibaren kayıp olan Obasanjo Adeola Owoyale’e ait araçta tespit edilmesi, öldürülen kişinin de Owoyale olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

KİMLİĞİ BUGÜN BELİRLENECEK… Polis bu konuda resmi açıklama yapmadı, cesedin kimliğinin bugün yapılacak otopsi sonucu netleşeceği Polis Basın Subaylığı tarafından açıklandı. Yapılan ilk incelemede cesedin başında büyük bir yara olduğunu da polisler tarafından tespit edildi.

ARACIN BAGAJINDA KAN İZLERİ… Polis incelemesi sürerken, araçla ilgili bazı detaylar da dikkat çekti. Aracın arka kısmında, yani bagaj bölümünde kan izleri olduğu görüldü.

ARAÇTA VURUK İZLERİ: KOVALAMACA MI?… Araçta diğer dikkat çeken nokta ise sağ arka kapısındaki vuruk izleri oldu. Söz konusu izlerin bir kısmının eski, bir kısmının ise yeni olduğu öğrenilirken, bunların olayla bağlantılı olabileceği ise netlik kazanmadı. Polis de bu detaylar üzerinde dakikalarca inceleme yaptı.

Ayşe GÜLER

Lefkoşa Okullar Yolu’nda ML 819 plakalı aracın bagajında dün öğle saatlerinde ‘siyahi’ bir kişiye ait olduğu düşünülen erkek cesedi bulundu.

Cesedin, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda, park halinde bulunan ve 1 Temmuz’dan itibaren kayıp olan Obasanjo Adeola Owoyale’e ait araçta tespit edilmesi, öldürülen kişinin de Owoyale olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Polis bu konuda resmi açıklama yapmazken, cesedin kimliğinin bugün yapılacak otopsi sonucu netleşeceği Polis Basın Subaylığı tarafından açıklandı.

Öte yandan yapılan ilk incelemede cesedin başında büyük bir yara olduğunu da polisler tarafından tespit edildi.

Bir haftayı aşkın süredir her yerde aranan 33 yaşındaki Owoyale’nin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi olduğu da öğrenildi.

Ağır koku ele verdi…

Ceset, bölgede çok ağır bir kokunun olduğuna dair bölge sakinleri tarafından yapılan ihbarın ardından tespit edildi.

Polis, ihbarının ardından olay yeri inceleme, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye giderek inceleme yaptı.

Ekipler zorluk yaşadı…

Bagaj içerisindeki cesedin etrafa yaydığı koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, incelemesini güçlükle yapabildi.

Ekipler, özel kıyafetler, oksijenli maskelerle araştırmasını sürdürebildi.

Aracın bagajında kan izleri…

Polis incelemesi sürerken, araçla ilgili bazı detaylar da dikkat çekti.

Aracın arka kısmında, yani bagaj bölümünde kan izleri olduğu görüldü.

Sağ arka kısmında vuruk izleri…

Araçta diğer dikkat çeken nokta ise sağ arka kapısındaki vuruk izleri oldu.

Söz konusu izlerin bir kısmının eski, bir kısmının ise yeni olduğu öğrenilirken, bunların olayla bağlantılı olabileceği ise netlik kazanmadı.

Polis de bu detaylar üzerinde dakikalarca inceleme yaptı.

Çekici ile polise götürüldü…

Aracın yalnızca bagajında değil, her noktası detaylı incelemeden geçti, polisler araç üzerinde ipucu yakalayabilmek için yoğun uğraş sarf etti.

İncelemenin tamamlanmasıyla, ML 819 plakalı araç, çekici yardımıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis araştırmasını takip ettiler

Olay yerinde polis incelemesi sürerken, birçok siyahi öğrenci de bölgede yaşananları dakika dakika takip etti.

Kalabalık öğrenci grubu, polis araştırmasını yerinde takip etti.

Otopsi bugün…

Bagaj içerisinde bulunan erkek cesedine, bugün Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından otopsi yapılacak.

Yapılacak otopsi sonucuna kimliğin netleşmesi bekleniyor.

Obasanjo Adeola Owoyale mi?

Öte yandan ölen şahsın, Obasanjo Adeola Owoyale olabileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Polis Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Obasanjo Adeola Owoyale’nin 1 Temmuz 2019'dan itibaren, Gönyeli’deki evinden ayrıldığını, bir daha da geri dönmediğini aktarmıştı.

2. ‘siyahi’ cinayeti…

Hatırlanacağı üzere 19 Nisan tarihinde, Taşkent anayolunda, yol kenarına atılmış olarak bir erkek cesedi bulunmuştu.

Cesedin Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’a ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.

Polis, aracın her noktasında detaylı inceleme yaptı.

Cesedin etrafa yaydığı koku nedeniyle ekipler, özel kıyafetler, oksijenli maskelerle araştırmasını sürdürebildi.

Aracın arka kısmında, yani bagaj bölümünde kan izleri olduğu görüldü.

Fotoğraflar: Mert ÖZDAĞ