BAŞKENTE NİSAN YAĞMURU

Lefkoşa başta olmak üzere dün bazı bölgelere yağmur yağdı.

Nisan ayının son günlerinde gerçekleşen sağanak, yağmur bekleyen çevrelerde memnuniyet yaratırken, bazı vatandaşlarıysa hazırlıksız yakaladı. Sokağa tedbirli çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, yanında şemsiye olmayanlar ellerinde ne varsa başlarına örterek yağmurdan ıslanmamaya çalıştı. Bunaltıcı havaysa kısa süreli yağıştan önce de sonra da etkisini sürdürdü.