“Başkasının kartıyla işlem yaptı”

Lefkoşa’da Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçları ile ilgili tutuklanan zanlılar M.A.A.A. ve I.O. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede Polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı M.A.A.A.’nın 25 Temmuz’da saat 18.50 sıralarında Lefkoşa' da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye giderek, Masut Ayağ’ın adına kayıtlı banka kartıyla, 55 TL karşılığında 2 GB internet aldığının tespit edildiğini aktardı. İncelenen kamera görüntülerinden zanlının marketten bir paket sigara çaldığının da görüldüğü dile getirildi.

Polis, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen I.O.’nun da tutuklandığını söyleyerek, soruşturmanın yeni olduğunu, alınan ifadelerin teyit edilmesi gerektiğini kaydetti, 3 gün tutukluluk istedi.

Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)