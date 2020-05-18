Başkasının havuz motorunu çalıp kendi bahçesine taktı

Ozanköy'de meydana gelen sirkat ve mülke tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan zanlı Y.A.E. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı, zanlının 9-12 Mayıs tarihlerinde Ozanköy’de Ş.T'ye ait ikametgâhın bahçesinden 2000 TL değerindeki bir adet Gripson marka havuz motoru ve su borularını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Meselenin polisin bilgisine 17 Mayıs’ta gelmesi üzerine aynı gün zanlının Alsancak'da ikametgâhında tespit edilerek konu su motoru ve tesisat boruları bahçesinde tespit edildiğini aktaran polis, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Soruşturmanın yeni olduğunu ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)