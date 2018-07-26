Başkasının adına kayıtlı arabayı sattı

Mağusa’da başkasının adına kayıtlı arabayı kendisine aitmiş gibi göstererek satan D.A tutuklandı. “Sahte evrak düzenleme”, “Sahte evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Sahtekarlıkla 18 bin TL temin etti…

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlının 2018 yılı Mart ayı içerisinde Şükrü Usluer adına kayıtlı olan KZ 598 plakalı aracı, kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstererek araç devir formasını doldurup imzalayarak resmi evrakı sahtelediğini açıkladı. Akabinde zanlının sahtelediği evrakı tedavüle sürerek konu aracı başkasına sattığını belirten Safa, zanlının sahtekarlıkla 18 bin TL parayı temin ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Safa, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.