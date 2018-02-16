Başkasına ait ehliyetle araba kiralayan 3 kişi tutuklandı
Mağusa’da Castleways isimli kiralık araba şirketine giderek başkasının ehliyetini vererek araç kiralayan kişi tutuklandı.
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Mağusa’da Castleways isimli kiralık araba şirketine giderek başkasının ehliyetini vererek araç kiralayan kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, önceki akşam meydana gelen “sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” olayında, F.Y.L’nin (E-25), kendini başka bir şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahıs adına düzenlenmiş ehliyeti verip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek iki günlüğüne araç kiraladığı tespit edildi.
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Etiketler : sahteleme, polis basın bülteni
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