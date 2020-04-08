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Başkanlık muhafızında Covid-19 bulgusu

Başkanlık muhafızında Covid-19 bulgusu

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık muhafızlarından bir kişide daha covid-19 saptandı, böylece enfekte olmuş Başkanlık muhafızı sayısı 2’ye yükseldi

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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık muhafızlarından bir kişide daha covid-19 saptandığı, böylece enfekte olmuş Başkanlık muhafızı sayısının 2’ye yükseldiği bildirildi.
Fileleftheros ve Alihtia daha önce tespit edilen vakanın da yeni vakanın da “asemptomatik” olduğuna dikkat çekti.
Haberde yeni vakanın  Başkanlık muhafızlarına yapılan periyodik kontroller kapsamında tespit edildiği vurgulandı. Periyodik kontrolde söz konusu vaka ile aynı vardiyada olan diğer 19 muhafızın testlerinin negatif çıktığı, vardiyada görev yapan toplam 20 muhafızın derhal evlerinde tecrit edildiği, negatif çıkan 19 muhafıza üç gün sonra yeniden test yapılacağı kaydedildi. 
Başkanlık muhafızların iki vardiyada görev yaptığı belirtilen haberde, dünkü gelişme sonrasında Başkanlık muhafızları arasındaki tedbirlerin sıkılaştırıldığını ve muhafızlara eldiven ve maske zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Muhafızın, Kıbrıslı Rum lider  Nikos Anastasiadis ile doğrudan teması olmayan, konvoyunun yolunu açmakla görevli motosikletli polis memuru olduğu kaydedildi.
Gazete başkanlık muhafızları arasında ilk vakanın saptanması üzerine  Anastasiadsi’e test yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını, ikinci vakanın saptanmasından sonra Anastasiadis’e yeni bir test yapılmasının beklenmediğine işaret etti.

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