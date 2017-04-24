Kıbrıs'ın güneyinde, Şubat 2018'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için DIKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin ortak adayı Diko başkanı Nicolas Papadopoulos olacak. Bu kararın, tüm partilerin yetkili organlarının onayladığı taktirde kesinleşeceği bildirildi.