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Başkanlık için ortak aday Papadopoulos

Başkanlık için ortak aday Papadopoulos

Güneydeki başkanlık seçimlerinde DIKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi ortak aday gösterecek

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Kıbrıs'ın güneyinde, Şubat 2018'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için DIKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin ortak adayı Diko başkanı Nicolas Papadopoulos olacak. Bu kararın, tüm partilerin yetkili organlarının onayladığı taktirde kesinleşeceği bildirildi.

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