Cumhuriyet Meclisi’nin yeni oluşan Başkanlık Divanı, ilk toplantısını yaptı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlık ettiği toplantıya, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Katip Üyeler Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemi Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner ve Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Toplantıda Meclis Başkanlık Divanının gündeminde bulunan rutin konular görüşüldü.